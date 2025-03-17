https://1prime.ru/20250317/issledovanie-855841742.html

Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу

Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу - 17.03.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу

Свыше половины жителей России (62%) переходили на новую работу для повышения своих доходов, 15% только планируют сделать это, свидетельствуют результаты... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T07:54+0300

2025-03-17T07:54+0300

2025-03-17T07:54+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Свыше половины жителей России (62%) переходили на новую работу для повышения своих доходов, 15% только планируют сделать это, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство россиян поделились (62%), что меняли работу ради повышения зарплаты. Еще 15% не имели пока такого опыта, но планируют сделать это в ближайшем будущем", - говорится в данных сервиса. Согласно опросу, в 10% случаев рост заработной платы составляет 10%, в 18% - повышение на 20%. Чуть менее трети респондентов (30%) при переходе получили доход на 23% больше. Чуть менее десятой части (9%) опрошенных получили зарплату на 40% выше. "Увеличить зарплату на 50% удалось 17% участников исследования, чаще всего в сферах образования и науки (14%) и IT и телекома (13%). Более чем на 50% зарплату повысили у 23% опрошенных, этот вариант в основном выбирали представители производства и агропрома (12%)", - уточняется в данных. В исследовании, которое проводилось с 10 по 12 марта, поучаствовали более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество