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Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу
Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу - 17.03.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу
Свыше половины жителей России (62%) переходили на новую работу для повышения своих доходов, 15% только планируют сделать это, свидетельствуют результаты... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T07:54+0300
2025-03-17T07:54+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Свыше половины жителей России (62%) переходили на новую работу для повышения своих доходов, 15% только планируют сделать это, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство россиян поделились (62%), что меняли работу ради повышения зарплаты. Еще 15% не имели пока такого опыта, но планируют сделать это в ближайшем будущем", - говорится в данных сервиса. Согласно опросу, в 10% случаев рост заработной платы составляет 10%, в 18% - повышение на 20%. Чуть менее трети респондентов (30%) при переходе получили доход на 23% больше. Чуть менее десятой части (9%) опрошенных получили зарплату на 40% выше. "Увеличить зарплату на 50% удалось 17% участников исследования, чаще всего в сферах образования и науки (14%) и IT и телекома (13%). Более чем на 50% зарплату повысили у 23% опрошенных, этот вариант в основном выбирали представители производства и агропрома (12%)", - уточняется в данных. В исследовании, которое проводилось с 10 по 12 марта, поучаствовали более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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общество
Экономика, Общество
07:54 17.03.2025
 
Исследование показало, сколько россиян перешли на новую работу

"Работа.ру": более половины россиян меняли работу ради повышения доходов

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Свыше половины жителей России (62%) переходили на новую работу для повышения своих доходов, 15% только планируют сделать это, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян поделились (62%), что меняли работу ради повышения зарплаты. Еще 15% не имели пока такого опыта, но планируют сделать это в ближайшем будущем", - говорится в данных сервиса.
Согласно опросу, в 10% случаев рост заработной платы составляет 10%, в 18% - повышение на 20%. Чуть менее трети респондентов (30%) при переходе получили доход на 23% больше. Чуть менее десятой части (9%) опрошенных получили зарплату на 40% выше.
"Увеличить зарплату на 50% удалось 17% участников исследования, чаще всего в сферах образования и науки (14%) и IT и телекома (13%). Более чем на 50% зарплату повысили у 23% опрошенных, этот вариант в основном выбирали представители производства и агропрома (12%)", - уточняется в данных.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 12 марта, поучаствовали более 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
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