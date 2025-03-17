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Источник предупредил Турцию о конкуренции с курортами Европы и Азии - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Источник предупредил Турцию о конкуренции с курортами Европы и Азии
Источник предупредил Турцию о конкуренции с курортами Европы и Азии - 17.03.2025, ПРАЙМ
Источник предупредил Турцию о конкуренции с курортами Европы и Азии
Турция столкнется с острой конкуренцией с курортами Европы и Азии в случае смягчения западных санкций в отношении российских туристов, стране придется развивать | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T03:46+0300
2025-03-17T03:46+0300
туризм
бизнес
россия
турция
европа
азия
владимир путин
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АНКАРА, 17 мар - ПРАЙМ. Турция столкнется с острой конкуренцией с курортами Европы и Азии в случае смягчения западных санкций в отношении российских туристов, стране придется развивать инфраструктуру и предлагать уникальные условия, заявил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны. "Россияне составляют значительную долю прибывающих туристов, внося весомый вклад в экономику Турции. Снятие санкций может увеличить количество доступных туристических направлений для россиян. В случае, если другие страны начнут активно привлекать российских туристов, то Турция может столкнуться с конкуренцией со стороны тех же курортов в Европе и Азии, которые в прошлом не были доступными для российских отдыхающих", - заявил собеседник агентства. По его словам, в этом контексте Турции необходимо развивать свою инфраструктуру и предлагать условия, которые "оставят российских туристов в Турции". "Это рынок, где достаточно предложения. Поэтому Турции необходимо продолжать развивать свою туристическую инфраструктуру и предлагать уникальные, конкурентоспособные условия для привлечения российских туристов", - сказал он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, турция, европа, азия, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, Владимир Путин
03:46 17.03.2025
 
Источник предупредил Турцию о конкуренции с курортами Европы и Азии

Источник: Турция столкнется с конкуренцией с курортами Европы и Азии из-за санкций

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АНКАРА, 17 мар - ПРАЙМ. Турция столкнется с острой конкуренцией с курортами Европы и Азии в случае смягчения западных санкций в отношении российских туристов, стране придется развивать инфраструктуру и предлагать уникальные условия, заявил РИА Новости на условиях анонимности источник на туристическом рынке страны.
"Россияне составляют значительную долю прибывающих туристов, внося весомый вклад в экономику Турции. Снятие санкций может увеличить количество доступных туристических направлений для россиян. В случае, если другие страны начнут активно привлекать российских туристов, то Турция может столкнуться с конкуренцией со стороны тех же курортов в Европе и Азии, которые в прошлом не были доступными для российских отдыхающих", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в этом контексте Турции необходимо развивать свою инфраструктуру и предлагать условия, которые "оставят российских туристов в Турции".
"Это рынок, где достаточно предложения. Поэтому Турции необходимо продолжать развивать свою туристическую инфраструктуру и предлагать уникальные, конкурентоспособные условия для привлечения российских туристов", - сказал он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯЕВРОПААЗИЯВладимир Путин
 
 
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