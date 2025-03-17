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На севере Японии отменили более 60 авиарейсов - 17.03.2025, ПРАЙМ
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На севере Японии отменили более 60 авиарейсов
На севере Японии отменили более 60 авиарейсов - 17.03.2025, ПРАЙМ
На севере Японии отменили более 60 авиарейсов
Более 60 авиарейсов отменены на севере Японии в связи с шквалистыми ветрами и снегопадом, передает телеканал NHK. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T06:23+0300
2025-03-17T06:23+0300
бизнес
мировая экономика
хоккайдо
япония
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ТОКИО, 17 мар – ПРАЙМ. Более 60 авиарейсов отменены на севере Японии в связи с шквалистыми ветрами и снегопадом, передает телеканал NHK. В настоящее время, по данным телеканала, в некоторых районах острова Хоккадо скорость ветра при порывах достигает 40,8 метра в секунду. Шквалистые ветры отмечаются также и в других частях страны, в частности, в столичном регионе и регионе Кансай. Кроме этого, на Хоккайдо и в регионе Тохоку на севере главного острова Хонсю идут снегопады. По данным синоптиков, за сутки здесь может выпасть до 60 сантиметров снега. В результате непогоды отменены уже 61 авиарейс, связывающие Хоккайдо с другими частями страны. Также приостановлено движение паромов между префектурами Тиба и Канагава.
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бизнес, мировая экономика, хоккайдо, япония
Бизнес, Мировая экономика, Хоккайдо, ЯПОНИЯ
06:23 17.03.2025
 
На севере Японии отменили более 60 авиарейсов

NHK: более 60 авиарейсов отменены на севере Японии из-за шквалистых ветров и снегопада

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ТОКИО, 17 мар – ПРАЙМ. Более 60 авиарейсов отменены на севере Японии в связи с шквалистыми ветрами и снегопадом, передает телеканал NHK.
В настоящее время, по данным телеканала, в некоторых районах острова Хоккадо скорость ветра при порывах достигает 40,8 метра в секунду. Шквалистые ветры отмечаются также и в других частях страны, в частности, в столичном регионе и регионе Кансай.
Кроме этого, на Хоккайдо и в регионе Тохоку на севере главного острова Хонсю идут снегопады. По данным синоптиков, за сутки здесь может выпасть до 60 сантиметров снега.
В результате непогоды отменены уже 61 авиарейс, связывающие Хоккайдо с другими частями страны. Также приостановлено движение паромов между префектурами Тиба и Канагава.
 
БизнесМировая экономикаХоккайдоЯПОНИЯ
 
 
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