https://1prime.ru/20250317/judaeva-855838869.html
Ксения Валентиновна Юдаева. Биографическая справка
Ксения Валентиновна Юдаева. Биографическая справка - 17.03.2025, ПРАЙМ
Ксения Валентиновна Юдаева. Биографическая справка
Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Юдаева отмечает в понедельник 55-летие. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T02:06+0300
2025-03-17T02:06+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Юдаева отмечает в понедельник 55-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Валентиновна Юдаева родилась 17 марта 1970 года в Москве.
В 1992 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-математик". В 1994 году окончила Российскую экономическую школу (РЭШ), получив степень магистра экономики. В 1998 получила степень доктора философии по экономике Массачусетского технологического института (MIT, Кембридж, Массачусетс, США).
В 1998-1999 годах проходила стажировку и преподавала в Стокгольмском институте экономики переходного периода (Стокгольмская школа экономики).
В 1999-2000 годах – ведущий экономист Российско-европейского центра экономической политики. Занималась экспертной поддержкой социально-экономических реформ в России и развитием российско-европейского диалога.
С 1999 по 2006 год – старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук.
Одновременно занимала пост директора по исследованиям в сфере экономической политики Центра экономических и финансовых исследований и разработок – аналитического центра Российской экономической школы.
В 2000-2006 годах – директор прикладных программ в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
В 2003-2006 годах входила в научный совет Московского центра Карнеги (являлся подразделением "Фонда Карнеги за международный мир", центр был признан нежелательной организацией в РФ, в апреле 2022 года Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО), в сентябре 2022 года Московский центр Карнеги объявил о закрытии. В 2023 году "Фонд Карнеги за международный мир" был признан в РФ иноагентом, а в 2024 году его внесли в перечень нежелательных в РФ организаций), была стипендиатом-резидентом и сопредседателем Программы постсоветской экономики в переходный период.
В 2006-2008 годах – научный руководитель Фонда "Центр стратегических разработок", в задачи которого входила разработка и реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.
В 2008 году Ксения Юдаева была назначена заместителем председателя экспертного совета при правительственной комиссии по повышению эффективности российской экономики.
В 2008 году перешла на работу в Сбербанк России, где занимала должности главного экономиста, затем директора Центра макроэкономических исследований, старшего советника президента Сбербанка.
В феврале 2009 года была включена в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.
С июля 2012 года по сентябрь 2013 года возглавляла экспертное управление президента России.
В августе 2012 года Ксения Юдаева была назначена российским шерпой (доверенное лицо главы государства) в "Группе двадцати" (G20). В этой должности принимала активное участие в подготовке и проведении саммита G20 в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2013). В сентябре 2013 года была освобождена от обязанностей российского шерпы.
В 2012 году вошла в состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
11 сентября 2013 года была назначена на должность первого заместителя председателя Банка России. В этой должности курировала вопросы денежно-кредитной политики.
С 1 августа 2023 года – советник председателя Центрального банка России.
В 2018-2023 годах – член Совета директоров Центрального банка РФ.
24 сентября 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ).
31 октября Юдаева покинула свой пост в Центробанке.
1 ноября Ксения Юдаева стала исполнительным директором по России и Сирии в МВФ.
Ксения Юдаева занималась преподавательской деятельностью, возглавляла базовую кафедру Банка России в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
Ксения Юдаева считается одним из ведущих экспертов в области анализа российской и глобальной экономики.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2012).
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почета (2012).
Удостоена благодарности президента России (2011).
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РФ, СИРИЯ, МОСКВА, Ксения Юдаева, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Сбербанк, банк Россия, Банк России
Ксения Валентиновна Юдаева. Биографическая справка
Экономист Ксения Юдаева отмечает 55-летие
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Юдаева отмечает в понедельник 55-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Российский экономист, исполнительный директор по России и Сирии в Международном валютном фонде Ксения Валентиновна Юдаева родилась 17 марта 1970 года в Москве.
В 1992 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист-математик". В 1994 году окончила Российскую экономическую школу (РЭШ), получив степень магистра экономики. В 1998 получила степень доктора философии по экономике Массачусетского технологического института (MIT, Кембридж, Массачусетс, США).
В 1998-1999 годах проходила стажировку и преподавала в Стокгольмском институте экономики переходного периода (Стокгольмская школа экономики).
В 1999-2000 годах – ведущий экономист Российско-европейского центра экономической политики. Занималась экспертной поддержкой социально-экономических реформ в России и развитием российско-европейского диалога.
С 1999 по 2006 год – старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института Российской академии наук.
Одновременно занимала пост директора по исследованиям в сфере экономической политики Центра экономических и финансовых исследований и разработок – аналитического центра Российской экономической школы.
В 2000-2006 годах – директор прикладных программ в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
В 2003-2006 годах входила в научный совет Московского центра Карнеги (являлся подразделением "Фонда Карнеги за международный мир", центр был признан нежелательной организацией в РФ, в апреле 2022 года Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО), в сентябре 2022 года Московский центр Карнеги объявил о закрытии. В 2023 году "Фонд Карнеги за международный мир" был признан в РФ иноагентом, а в 2024 году его внесли в перечень нежелательных в РФ организаций), была стипендиатом-резидентом и сопредседателем Программы постсоветской экономики в переходный период.
В 2006-2008 годах – научный руководитель Фонда "Центр стратегических разработок", в задачи которого входила разработка и реализации стратегии долгосрочного развития экономики Российской Федерации.
В 2008 году Ксения Юдаева была назначена заместителем председателя экспертного совета при правительственной комиссии по повышению эффективности российской экономики.
В 2008 году перешла на работу в Сбербанк России, где занимала должности главного экономиста, затем директора Центра макроэкономических исследований, старшего советника президента Сбербанка.
В феврале 2009 года была включена в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.
С июля 2012 года по сентябрь 2013 года возглавляла экспертное управление президента России.
В августе 2012 года Ксения Юдаева была назначена российским шерпой (доверенное лицо главы государства) в "Группе двадцати" (G20). В этой должности принимала активное участие в подготовке и проведении саммита G20 в Санкт-Петербурге (сентябрь, 2013). В сентябре 2013 года была освобождена от обязанностей российского шерпы.
В 2012 году вошла в состав правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.
11 сентября 2013 года была назначена на должность первого заместителя председателя Банка России. В этой должности курировала вопросы денежно-кредитной политики.
С 1 августа 2023 года – советник председателя Центрального банка России.
В 2018-2023 годах – член Совета директоров Центрального банка РФ.
24 сентября 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ).
31 октября Юдаева покинула свой пост в Центробанке.
1 ноября Ксения Юдаева стала исполнительным директором по России и Сирии в МВФ.
Ксения Юдаева занималась преподавательской деятельностью, возглавляла базовую кафедру Банка России в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
Ксения Юдаева считается одним из ведущих экспертов в области анализа российской и глобальной экономики.
Действительный государственный советник РФ 1 класса (2012).
Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Почета (2012).
Удостоена благодарности президента России (2011).