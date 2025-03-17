https://1prime.ru/20250317/kanada-855855489.html

Новый премьер Канады заявил о планах укреплять отношения с Францией

Новый премьер Канады заявил о планах укреплять отношения с Францией - 17.03.2025, ПРАЙМ

Новый премьер Канады заявил о планах укреплять отношения с Францией

Новый премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя торговые разногласия с США, выразил намерение укреплять сотрудничество с надежными союзниками, в частности... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:37+0300

2025-03-17T16:37+0300

2025-03-17T16:37+0300

политика

канада

марк карни

франция

эммануэль макрон

сша

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855737115_27:453:1286:1161_1920x0_80_0_0_e9f046927a72a69e6de1a56166723b37.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новый премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя торговые разногласия с США, выразил намерение укреплять сотрудничество с надежными союзниками, в частности с Францией.Ранее, реагируя на повышение американских пошлин, Карни заявил, что это является атакой на канадцев, и пообещал, что ответные меры Оттавы будут наиболее ощутимы для США и наименее болезненны для самой Канады.Выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Карни подчеркнул важность укрепления международных связей, особенно в условиях, когда многие правительства отходят от принципов суверенитета и безопасности. Он заявил, что усиление сотрудничества с союзниками необходимо для обеспечения безопасности не только Канады, но и всего мира.Кроме того, новый премьер выразил стремление расширять дипломатические контакты с Францией, а также создавать новые возможности для предпринимателей с целью стимулирования экономического роста.Карни объяснил выбор Парижа в качестве места первого зарубежного визита тем, что Канада исторически близка к Франции и является "самой европейской из неевропейских стран".Ранее США объявили о введении 25-процентных пошлин на импорт из Канады и Мексики, а также увеличили тарифы на китайские товары до 20%. Вашингтон обосновал эти меры необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Кроме того, администрация США рассматривает возможность введения тарифов на продукцию из Евросоюза и "зеркальных" пошлин в отношении стран, чьи ставки на американские товары выше, чем в обратном направлении. В ответ на это Канада и Китай уже объявили о введении собственных пошлин, а ЕС пообещал принять аналогичные меры в случае реализации угроз США.По мнению экспертов, новая торговая война может привести к фрагментации мировой торговли, поскольку страны, подвергшиеся американским ограничениям, могут начать формировать альтернативные экономические альянсы.

https://1prime.ru/20250315/kanada-855817250.html

канада

франция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

канада, марк карни, франция, эммануэль макрон, сша, пошлины