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В Казахстане определили места для строительства еще двух АЭС

В Казахстане определили места для строительства еще двух АЭС - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Казахстане определили места для строительства еще двух АЭС

Начаты работы по определению мест для строительства ещё двух АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Казахстана. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T07:23+0300

2025-03-17T07:23+0300

2025-03-17T07:23+0300

энергетика

казахстан

касым-жомарт токаев

росатом

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АСТАНА, 17 мар - ПРАЙМ. Начаты работы по определению мест для строительства ещё двух АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Казахстана. На сайте кабмина республики опубликована статья премьер-министра Олжаса Бектенова "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития". "Определён район строительства первой АЭС. Начаты работы по определению мест для строительства ещё двух станций", - говорится в статье. В феврале министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявлял, что первая АЭС будет построена возле озера Балхаш и предварительно определены места для строительства двух других станций - это площадка МАЭК (Мангыстауский атомно-энергетический комбинат в Актау на западе Казахстана) и город Курчатов на востоке республики. В статье премьер-министра отмечается, что с 2019 года потребление электроэнергии в Казахстане возросло на 14% и составило около 120 миллиардов кВтч, учитывая рост населения, а также проводимую политику по индустриальному развитию и цифровизации, прогнозируется дальнейшее увеличение энергопотребления. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее объявил о решении создать Агентство по ядерной энергетике при президенте. Он отметил, что стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную основу для динамичного экономического развития республики на десятилетия вперед. По его мнению, для этого необходимо не только построить одну, но и ещё две атомные электростанции, с конечной целью сформировать полноценный ядерный кластер. В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся республиканский референдум по вопросу строительства первой в стране атомной электростанции, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.

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казахстан, касым-жомарт токаев, росатом, khnp, edf