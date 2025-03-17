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Киев готовил покушение на депутата парламента Сербии

Киев готовил покушение на депутата парламента Сербии - 17.03.2025, ПРАЙМ

Киев готовил покушение на депутата парламента Сербии

Киев готовил покушение на известного сербского политика, председателя комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:16+0300

2025-03-17T05:16+0300

2025-03-17T05:16+0300

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БЕЛГРАД, 17 мар - ПРАЙМ. Киев готовил покушение на известного сербского политика, председателя комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, однако спецслужбы Сербии смогли его предотвратить, об этом РИА Новости рассказал сам политик. Станоевич до 2014 года учился, жил, а потом занимался бизнесом на Украине и возглавлял сербскую диаспору этой страны, однако затем под давлением властей Киева вернулся на родину. В Сербии он стал депутатом, часто выступает с критикой киевского режима, за что еще в 2014 году был включен в украинские санкционные списки. В 2023 году Станоевич организовал в Сербии филиал украинского оппозиционного движения "Другая Украина", а на днях стал соучредителем парламентской группы по сотрудничеству с БРИКС. "Мы же видели, как украинцы доставали (неугодных политиков) в Москве и везде. Даже меня хотели, пытались тут ликвидировать в феврале... Смысл был в том, чтобы показать, что они могут добраться до любого. Любого убрать, не важно - депутат или не депутат. Таким образом показать пример для всех других, которые выступают против Украины", - заявил Станоевич РИА Новости. По его словам, в последние годы он получал много угроз от украинцев. Затем некий известный сербский журналист и блогер, ссылаясь на информацию из сербской диаспоры, предупредил Станоевича о подготовке покушения на него, но тот не воспринимал эту информацию серьезно. "Где-то в январе, конце января, меня вызвали начальник полиции, начальники службы наших (службы безопасности и военной разведки - ред.). Высшее руководство, то есть это не просто на уровне улицы. И мне сказали, что есть информация, что на тебя готовится покушение со стороны украинских спецслужб, что, скорее всего, готовится взрыв автомобиля и так далее. А может, конечно, и что другое", - рассказал РИА Новости Станоевич. По информации спецслужб, организаторы покушения собирались использовать в своих целях знакомых Станоевича. "Они пытались зайти через некоторых людей, которых я знал. Между прочим тоже через русских, потому что типа у Драгана доверие к русским, и нужно заходить оттуда", - рассказал политик. После этого он вспомнил, что связанные с Киевом знакомые пытались выманить его в нейтральную страну якобы для решения проблем с его украинским бизнесом и для снятия с него киевских санкций - политик подозревает теперь, что это была ловушка. "Они были из нескольких стран. По свидетельствам, киллеры находятся то ли в Испании, то ли где-то в Европе… Они не с Украины приезжали, а находятся именно тут (в Европе). Это были люди, которые бывшие (боевики запрещенного в РФ националистического полка) "Азов" и так далее", - добавил он. При расследовании покушения недалеко от района, где жил депутат, была обнаружена машина с оружием. Сейчас проверяется причастность к этой машине и к покушению некоего серба, который в 2020 году работал на стройке на Украине, а также еще одного мужчины из Европы. "Там был серб и был человек, который приехал из Европы", - отметил депутат, отказавшись говорить подробнее, ссылаясь на тайну следствия. Также силовики предъявили Станоевичу улики. После этого они предложили депутату защиту и посоветовали реже появляться на публике, а также в течение как минимум полугода не покидать Сербию. "Мне пришлось, естественно, менять все квартиры, жилье, путешествия и все прочее. Потому что информация была полностью достоверная", - отметил депутат.

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мировая экономика, европа, украина, киев