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В Кировограде прогремели взрывы

В Кировограде прогремели взрывы - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Кировограде прогремели взрывы

Взрывы прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T04:07+0300

2025-03-17T04:07+0300

2025-03-17T04:07+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Кропивницкий - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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