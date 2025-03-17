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В Кировограде прогремели взрывы
В Кировограде прогремели взрывы - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Кировограде прогремели взрывы
Взрывы прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T04:07+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Кропивницкий - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
В Кировограде прогремели взрывы
ТСН: в Кировограде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Взрывы прогремел в городе Кировоград (украинское название - Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Кропивницкий - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области сигнал воздушной тревоги звучит с 00.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.