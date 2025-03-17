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В Китае уровень безработицы в январе-феврале составил 5,3%
В Китае уровень безработицы в январе-феврале составил 5,3% - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в январе-феврале составил 5,3%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-февраля 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T05:34+0300
2025-03-17T05:34+0300
2025-03-17T05:34+0300
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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-февраля 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-феврале уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в феврале 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,4%, что на 0,2% выше, чем месяцем ранее.
Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 47,1 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%.
Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.
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мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
В Китае уровень безработицы в январе-феврале составил 5,3%
Госстат: уровень безработицы в Китае в январе-феврале составил 5,3%
ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-февраля 2025 года составил 5,3%, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
"В январе-феврале уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,3%", - говорится в докладе ведомства.
Отдельно в феврале 2025 года уровень безработицы в Китае в среднем по стране составил 5,4%, что на 0,2% выше, чем месяцем ранее.
Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 47,1 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%.
Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.