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Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%

Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T06:05+0300

2025-03-17T06:05+0300

2025-03-17T06:05+0300

промышленность

экономика

мировая экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Отдельно в феврале 2025 года этот показатель вырос на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-феврале вырос на 4,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,1%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр