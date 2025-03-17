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Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%
Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T06:05+0300
2025-03-17T06:05+0300
2025-03-17T06:05+0300
промышленность
экономика
мировая экономика
китай
кнр
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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в феврале 2025 года этот показатель вырос на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-феврале вырос на 4,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,1%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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промышленность, мировая экономика, китай, кнр
Промышленность, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Промпроизводство в Китае в январе-феврале выросло на 5,9%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 5,9%
ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в январе-феврале 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в феврале 2025 года этот показатель вырос на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-феврале вырос на 4,3% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 6,9%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,1%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.