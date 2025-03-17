https://1prime.ru/20250317/kitaj-855840662.html

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4%

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4% - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4%

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля 2025 года вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов),... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T06:20+0300

2025-03-17T06:20+0300

2025-03-17T06:20+0300

экономика

мировая экономика

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855840662.jpg?1742181616

ПЕКИН, 17 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля 2025 года вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. При этом онлайн-продажи выросли на 7,3%, их объем составил 2,27 триллиона юаней (314,499 миллиарда долларов). Розничные продажи в городах Китая в январе-феврале выросли на 3,8%, составив 7,24 триллиона юаней (1 триллион долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 1,12 триллиона юаней (155,69 миллиарда долларов).

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай