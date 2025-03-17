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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4%
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4% - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля 2025 года вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов),... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T06:20+0300
2025-03-17T06:20+0300
2025-03-17T06:20+0300
экономика
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ПЕКИН, 17 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля 2025 года вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
При этом онлайн-продажи выросли на 7,3%, их объем составил 2,27 триллиона юаней (314,499 миллиарда долларов).
Розничные продажи в городах Китая в январе-феврале выросли на 3,8%, составив 7,24 триллиона юаней (1 триллион долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 1,12 триллиона юаней (155,69 миллиарда долларов).
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мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 4%
В Китае розничные продажи потребительских товаров в январе-феврале выросли на 4%
ПЕКИН, 17 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-февраля 2025 года вырос на 4%, составив 8,37 триллиона юаней (1,15 триллиона долларов), свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
При этом онлайн-продажи выросли на 7,3%, их объем составил 2,27 триллиона юаней (314,499 миллиарда долларов).
Розничные продажи в городах Китая в январе-феврале выросли на 3,8%, составив 7,24 триллиона юаней (1 триллион долларов). Продажи в сельской местности выросли на 4,6% и составили 1,12 триллиона юаней (155,69 миллиарда долларов).