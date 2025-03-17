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В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто
В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто
Китаю будет нелегко достигнуть запланированного в 2025 году роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%, заявил на пресс-конференции в понедельник... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T06:56+0300
2025-03-17T06:56+0300
экономика
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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китаю будет нелегко достигнуть запланированного в 2025 году роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй. Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Как отметил Фу Линхуэй, такой показатель был установлен на основе всестороннего анализа внутренней и международной обстановки, а также различных факторов, с учетом как потребностей, так и реальных возможностей. "Следует отметить, что достижение запланированного экономического роста на уровне около 5% — задача далеко не легкая и потребует значительных усилий", - сказал Фу Линхуэй. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
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мировая экономика, китай, кнр, мвф
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МВФ
06:56 17.03.2025
 
В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто

Статбюро КНР: достичь роста ВВП в 5% в 2025 году будет непросто

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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китаю будет нелегко достигнуть запланированного в 2025 году роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй.
Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%.
Как отметил Фу Линхуэй, такой показатель был установлен на основе всестороннего анализа внутренней и международной обстановки, а также различных факторов, с учетом как потребностей, так и реальных возможностей.
"Следует отметить, что достижение запланированного экономического роста на уровне около 5% — задача далеко не легкая и потребует значительных усилий", - сказал Фу Линхуэй.
Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.
 
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