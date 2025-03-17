https://1prime.ru/20250317/kitaj-855840960.html

В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто

В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Китае заявили, что достичь роста ВВП в 5% будет непросто

Китаю будет нелегко достигнуть запланированного в 2025 году роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%, заявил на пресс-конференции в понедельник... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T06:56+0300

2025-03-17T06:56+0300

2025-03-17T06:56+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855840960.jpg?1742183791

ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китаю будет нелегко достигнуть запланированного в 2025 году роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 5%, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро КНР Фу Линхуэй. Согласно официальному прогнозу, изложенному в социально-экономическом плане развития страны, который был обнародован на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в начале марта, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Как отметил Фу Линхуэй, такой показатель был установлен на основе всестороннего анализа внутренней и международной обстановки, а также различных факторов, с учетом как потребностей, так и реальных возможностей. "Следует отметить, что достижение запланированного экономического роста на уровне около 5% — задача далеко не легкая и потребует значительных усилий", - сказал Фу Линхуэй. Ранее государственное статистическое бюро КНР сообщило, что валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2024 года вырос на 5% в годовом выражении, что соответствует прогнозам. При этом Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики Китая в 2024 году в 4,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 4,6% и в 2026 году - до 4,5%, следует из опубликованного ранее отчета организации.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, мвф