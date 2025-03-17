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Российское посольство сообщило о визите делегации КНДР в Москву

Российское посольство сообщило о визите делегации КНДР в Москву - 17.03.2025, ПРАЙМ

Российское посольство сообщило о визите делегации КНДР в Москву

Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву, северокорейская правительственная делегация вылетела в Россию, сообщило российское посольство | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T17:30+0300

2025-03-17T17:30+0300

2025-03-17T17:30+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Министр внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо посетит Москву, северокорейская правительственная делегация вылетела в Россию, сообщило российское посольство в Пхеньяне. "Семнадцатого марта посол России в КНДР Александр Мацегора в аэропорту Сунан проводил вылетевшую в Москву первую в текущем году правительственную делегацию, которую возглавил сопредседатель корейской части российско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо", - написала дипмиссия в Telegram-канале. Посольство сообщило, что в состав делегации, численностью более 20 человек, вошли не только сотрудники профильных министерств и ведомств, но и представители деловых кругов КНДР. В время поездки у делегации запланированы встречи и консультации с российскими коллегами, отметила дипмиссия, сообщив, что Помимо члены делегации посетят ряд российских предприятий с целью установления деловых контактов для проработки совместных проектов в различных практических областях.Позже посольство РФ в Пхеньяне информировало о том, что заместитель министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рён отправился с визитом в Москву по приглашению своего российского коллеги Сергея Глаголева."️Семнадцатого марта в Пхеньянском международном аэропорту дипломаты Посольства проводили заместителя Министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна, направляющегося с визитом в Москву по приглашению заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С.В. Глаголева", - говорится публикации Telegram-канала посольства.В сообщении добавляется, что здравоохранение является одной важных областей двустороннего сотрудничества согласно новому договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному лидерами России и КНДР в июне прошлого года. Согласно документу, здравоохранение относится к сферам стратегического значения, требующим совместного противостояния множащимся вызовам и угрозам. Россия и КНДР в этой связи договорились укреплять обмены и сотрудничество в этой области.В ходе прошлогоднего визита Владимира Путина в Пхеньян РФ и КНДР также подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Стороны договорились развивать совместные научные исследования и участие специалистов в российских и северокорейских медицинских конгрессах, съездах и научных конференциях. Планировалось укрепить взаимодействие в сферах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, подготовки и повышения квалификации медиков, регулирования обращения лекарств и медизделий. Кроме того, Россия и КНДР договорились распространить сотрудничество на сферы помощи матери и ребенку, трансплантологии, ортопедии и поставок медицинской продукции, а также реализовывать меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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россия, кндр, пхеньян, визит