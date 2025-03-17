https://1prime.ru/20250317/krazha-855846999.html
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса - 17.03.2025, ПРАЙМ
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса
Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:00+0300
2025-03-17T11:00+0300
2025-03-17T11:00+0300
мошенничество
финансы
банки
цбт
мошенники
биометрия
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/11/832701196_0:132:3175:1917_1920x0_80_0_0_f6206c45113e44765b487ea9d98cd8f6.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного фактора защиты, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). "В ЦБТ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса. Украсть деньги со счета с помощью записи голоса невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов", - сказали в ЦБТ. Там же объяснили, что, к примеру, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через "Госуслуги", посмотреть в камеру и произнести последовательность из трех цифр. Сочетание нескольких уровней защиты позволяет подтверждать личность человека и пресекать действия злоумышленников. Кроме того, биометрия пользователя должна быть заранее зарегистрирована - без этого не будет работать ни один сервис. "Заранее записанный голос также не поможет мошенникам. Здесь им помешают алгоритмы "антифейк"- которые позволяют отличить живого человека от него имитации. Они применяются во всех сервисах и помогают отличить реального пользователя от фейка", - добавили в ЦБТ.
https://1prime.ru/20250311/krazha-855542668.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/11/832701196_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14274ddc90741c0ce2bf996511be09f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, цбт, мошенники, биометрия
Мошенничество, Финансы, Банки, ЦБТ, МОШЕННИКИ, биометрия
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса
ЦТБ: мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного фактора защиты, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"В ЦБТ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса. Украсть деньги со счета с помощью записи голоса невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов", - сказали в ЦБТ.
Там же объяснили, что, к примеру, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через "Госуслуги", посмотреть в камеру и произнести последовательность из трех цифр. Сочетание нескольких уровней защиты позволяет подтверждать личность человека и пресекать действия злоумышленников.
Кроме того, биометрия пользователя должна быть заранее зарегистрирована - без этого не будет работать ни один сервис.
"Заранее записанный голос также не поможет мошенникам. Здесь им помешают алгоритмы "антифейк"- которые позволяют отличить живого человека от него имитации. Они применяются во всех сервисах и помогают отличить реального пользователя от фейка", - добавили в ЦБТ.
Назван способ кражи денег с карт у тех, кто платит смартфоном