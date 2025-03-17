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В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса - 17.03.2025, ПРАЙМ
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса
Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:00+0300
2025-03-17T11:00+0300
мошенничество
финансы
банки
цбт
мошенники
биометрия
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного фактора защиты, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ). "В ЦБТ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса. Украсть деньги со счета с помощью записи голоса невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов", - сказали в ЦБТ. Там же объяснили, что, к примеру, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через "Госуслуги", посмотреть в камеру и произнести последовательность из трех цифр. Сочетание нескольких уровней защиты позволяет подтверждать личность человека и пресекать действия злоумышленников. Кроме того, биометрия пользователя должна быть заранее зарегистрирована - без этого не будет работать ни один сервис. "Заранее записанный голос также не поможет мошенникам. Здесь им помешают алгоритмы "антифейк"- которые позволяют отличить живого человека от него имитации. Они применяются во всех сервисах и помогают отличить реального пользователя от фейка", - добавили в ЦБТ.
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финансы, банки, цбт, мошенники, биометрия
Мошенничество, Финансы, Банки, ЦБТ, МОШЕННИКИ, биометрия
11:00 17.03.2025
 
В ЦТБ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса

ЦТБ: мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мошенники не могут украсть деньги со счета с помощью записи голоса, потому что ни в одном биометрическом сервисе его не используют в качестве единственного фактора защиты, сообщили РИА Новости в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"В ЦБТ опровергли информацию о краже денег со счета с помощью голоса. Украсть деньги со счета с помощью записи голоса невозможно. Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов", - сказали в ЦБТ.
Там же объяснили, что, к примеру, при дистанционном открытии банковского счета от пользователя требуется авторизоваться через "Госуслуги", посмотреть в камеру и произнести последовательность из трех цифр. Сочетание нескольких уровней защиты позволяет подтверждать личность человека и пресекать действия злоумышленников.
Кроме того, биометрия пользователя должна быть заранее зарегистрирована - без этого не будет работать ни один сервис.
"Заранее записанный голос также не поможет мошенникам. Здесь им помешают алгоритмы "антифейк"- которые позволяют отличить живого человека от него имитации. Они применяются во всех сервисах и помогают отличить реального пользователя от фейка", - добавили в ЦБТ.
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