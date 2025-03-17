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В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха
В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха
Крым готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:50+0300
2025-03-17T13:50+0300
крым
туризм
симферополь
севастополь
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Крым готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "(Курортный) сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме... Машин много едет... Бронирование есть, уже сегодня превышает показатели прошлого года", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24". Комментируя последствия аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, он отметил, что выбросов мазута на крымское побережье, а также в акватории за последнюю неделю не обнаружено. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о росте бронирования отдыха в регионе летом на 90%.
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крым, туризм, симферополь, севастополь, сергей аксенов
КРЫМ, Туризм, СИМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Аксенов
13:50 17.03.2025
 
В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха

Аксенов: Крым готовится к проведению курортного сезона 2025 года

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Крым готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"(Курортный) сезон состоится и будет обеспечен с точки зрения безопасности в полном объеме... Машин много едет... Бронирование есть, уже сегодня превышает показатели прошлого года", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Комментируя последствия аварии танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, он отметил, что выбросов мазута на крымское побережье, а также в акватории за последнюю неделю не обнаружено.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о росте бронирования отдыха в регионе летом на 90%.
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КРЫМТуризмСИМФЕРОПОЛЬСЕВАСТОПОЛЬСергей Аксенов
 
 
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