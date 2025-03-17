https://1prime.ru/20250317/krym-855862690.html
США могут признать Крым российским, передают СМИ
США могут признать Крым российским, передают СМИ - 17.03.2025, ПРАЙМ
США могут признать Крым российским, передают СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:00+0300
2025-03-17T22:00+0300
2025-03-17T21:54+0300
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Москвой и Киевом, сообщило издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина". Как отмечается, ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом отказался от комментариев изданию по данному вопросу. Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика, США, КРЫМ, признание, РОССИЯ
США могут признать Крым российским, передают СМИ
Semafor: США могут признать Крым российским в рамках соглашения по Украине
ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Москвой и Киевом, сообщило издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина".
Как отмечается, ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом отказался от комментариев изданию по данному вопросу.
В Крыму отметили рост показателей бронирования отдыха
Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".