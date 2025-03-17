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США могут признать Крым российским, передают СМИ - 17.03.2025, ПРАЙМ
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США могут признать Крым российским, передают СМИ
США могут признать Крым российским, передают СМИ - 17.03.2025, ПРАЙМ
США могут признать Крым российским, передают СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:00+0300
2025-03-17T21:54+0300
политика
сша
крым
признание
россия
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Москвой и Киевом, сообщило издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина". Как отмечается, ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом отказался от комментариев изданию по данному вопросу. Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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сша, крым, признание, россия
Политика, США, КРЫМ, признание, РОССИЯ
22:00 17.03.2025
 
США могут признать Крым российским, передают СМИ

Semafor: США могут признать Крым российским в рамках соглашения по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Москвой и Киевом, сообщило издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина".
Как отмечается, ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом отказался от комментариев изданию по данному вопросу.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
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Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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