https://1prime.ru/20250317/krym-855862690.html

США могут признать Крым российским, передают СМИ

США могут признать Крым российским, передают СМИ - 17.03.2025, ПРАЙМ

США могут признать Крым российским, передают СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T22:00+0300

2025-03-17T22:00+0300

2025-03-17T21:54+0300

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ВАШИНГТОН, 17 мар – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении конфликта между Москвой и Киевом, сообщило издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента РФ Владимира Путина". Как отмечается, ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом отказался от комментариев изданию по данному вопросу. Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее число избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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сша, крым, признание, россия