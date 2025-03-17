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"Связано с разведкой". Литва предъявила России неожиданные претензии - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Связано с разведкой". Литва предъявила России неожиданные претензии
"Связано с разведкой". Литва предъявила России неожиданные претензии - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Связано с разведкой". Литва предъявила России неожиданные претензии
Генпрокуратура Литвы обвинила российскую разведку в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года. Об этом рассказывает Financial Times, ссылаясь на... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T23:26+0300
2025-03-17T23:27+0300
политика
литва
обвинение
россия
спецслужбы
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура Литвы обвинила российскую разведку в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года. Об этом рассказывает Financial Times, ссылаясь на генпрокурора Литвы Артураса Урбелиса."Организатором этой акции является Россия. Это связано с военной разведкой, с силами безопасности", — заявил генпрокурор, отметив, что в операции по организации поджога вильнюсской IKEA в целом было задействовано около 20 человек.В качестве достаточного основания для подобных обвинений он указал на тот неоспоримый факт, что фирменные цвета IKEA - синий и желтый - совпадают с цветами украинского флага."Это имеет сильное символическое значение", — подчеркнул генпрокурор, после чего добавил, что мотивом для поджога могло послужить и то обстоятельство, что в Российской Федерации были закрыты все магазины IKEA.По словам Урбелиса, исполнителями были два украинца 18 и 20 лет, которым пообещали 100 тысяч евро и бэушную BMW. Подозреваемых задержали в Литве и Польше и они предстанут перед судом в этих странах.
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литва, обвинение, россия, спецслужбы
Политика, ЛИТВА, обвинение, РОССИЯ, спецслужбы
23:26 17.03.2025 (обновлено: 23:27 17.03.2025)
 
"Связано с разведкой". Литва предъявила России неожиданные претензии

FT: Генпрокуратура Литвы обвинила спецслужбы России в поджоге магазина IKEA

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого магазина IKEA в городском формате
Открытие самого большого магазина IKEA в городском формате - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Генпрокуратура Литвы обвинила российскую разведку в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года. Об этом рассказывает Financial Times, ссылаясь на генпрокурора Литвы Артураса Урбелиса.
"Организатором этой акции является Россия. Это связано с военной разведкой, с силами безопасности", — заявил генпрокурор, отметив, что в операции по организации поджога вильнюсской IKEA в целом было задействовано около 20 человек.
В качестве достаточного основания для подобных обвинений он указал на тот неоспоримый факт, что фирменные цвета IKEA - синий и желтый - совпадают с цветами украинского флага.
"Это имеет сильное символическое значение", — подчеркнул генпрокурор, после чего добавил, что мотивом для поджога могло послужить и то обстоятельство, что в Российской Федерации были закрыты все магазины IKEA.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Захарова иронично ответила на доклад спецслужб Литвы о российской угрозе
7 марта, 11:34
По словам Урбелиса, исполнителями были два украинца 18 и 20 лет, которым пообещали 100 тысяч евро и бэушную BMW. Подозреваемых задержали в Литве и Польше и они предстанут перед судом в этих странах.
 
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