https://1prime.ru/20250317/mask-855858698.html

Маск объяснил, за что подвергается нападкам

Маск объяснил, за что подвергается нападкам - 17.03.2025, ПРАЙМ

Маск объяснил, за что подвергается нападкам

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что становится объектом нападок и ненависти, так как представляет угрозу для "паразита woke-мышления" -... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:35+0300

2025-03-17T18:35+0300

2025-03-17T18:26+0300

политика

илон маск

преследование

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что становится объектом нападок и ненависти, так как представляет угрозу для "паразита woke-мышления" - концепции, при которой особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности. "Мои компании делают отличные продукты, которые люди любят, и я никогда никому не причинял физического вреда. Так почему же столько ненависти и насилия в мой адрес? Потому что я - смертельная угроза для паразита woke-мышления и контролируемых им людей", - написал Маск в соцсети X. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что сторонники левых взглядов не могут назвать ни одной объективной причины своей ненависти к нему. Летом прошлого года Маск заявлял, что его сын "Ксавье мертв, потому что его убил вирус woke-мышления". Сын бизнесмена, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон и разорвал связи с отцом, взяв фамилию матери.

https://1prime.ru/20250315/kosmos-855812918.html

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илон маск, преследование