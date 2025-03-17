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Маск объяснил, за что подвергается нападкам - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Маск объяснил, за что подвергается нападкам
Маск объяснил, за что подвергается нападкам - 17.03.2025, ПРАЙМ
Маск объяснил, за что подвергается нападкам
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что становится объектом нападок и ненависти, так как представляет угрозу для "паразита woke-мышления" -... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:35+0300
2025-03-17T18:26+0300
политика
илон маск
преследование
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что становится объектом нападок и ненависти, так как представляет угрозу для "паразита woke-мышления" - концепции, при которой особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности. "Мои компании делают отличные продукты, которые люди любят, и я никогда никому не причинял физического вреда. Так почему же столько ненависти и насилия в мой адрес? Потому что я - смертельная угроза для паразита woke-мышления и контролируемых им людей", - написал Маск в соцсети X. Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что сторонники левых взглядов не могут назвать ни одной объективной причины своей ненависти к нему. Летом прошлого года Маск заявлял, что его сын "Ксавье мертв, потому что его убил вирус woke-мышления". Сын бизнесмена, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон и разорвал связи с отцом, взяв фамилию матери.
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илон маск, преследование
Политика, Илон Маск, преследование
18:35 17.03.2025
 
Маск объяснил, за что подвергается нападкам

Маск заявил, что подвергается нападкам из-за борьбы с "паразитом воук-мышления"

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что становится объектом нападок и ненависти, так как представляет угрозу для "паразита woke-мышления" - концепции, при которой особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности.
"Мои компании делают отличные продукты, которые люди любят, и я никогда никому не причинял физического вреда. Так почему же столько ненависти и насилия в мой адрес? Потому что я - смертельная угроза для паразита woke-мышления и контролируемых им людей", - написал Маск в соцсети X.
Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что сторонники левых взглядов не могут назвать ни одной объективной причины своей ненависти к нему.
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Летом прошлого года Маск заявлял, что его сын "Ксавье мертв, потому что его убил вирус woke-мышления". Сын бизнесмена, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон и разорвал связи с отцом, взяв фамилию матери.
 
ПолитикаИлон Маскпреследование
 
 
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