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Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс
Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс - 17.03.2025, ПРАЙМ
Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс
Американский предприниматель и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:12+0300
2025-03-17T19:12+0300
илон маск
марс
сроки
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет. "Да, это произойдет во время второго или третьего стартового окна Земля-Марс (наиболее подходящий для запуска миссии временной период - ред.), то есть, грубо говоря, через 5-7 лет", - ответил Маск в соцсети X на утверждение пользователя, что человечество заселит Марс. По словам Маска, главным вопросом колонизации Марса будет то, достаточно ли технологического развития Земли, чтобы человечество было способно поддерживать жизнь и развиваться на Марсе независимо от родной планеты. Если же нет, человек не сможет закрепиться на новой планете, заключил Маск, отметив, что необходимо делать все возможное для того, чтобы как можно дольше удерживать открытым "окно возможностей" исследования Марса. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
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илон маск, марс, сроки
Илон Маск, Марс, сроки
19:12 17.03.2025
 
Илон Маск назвал сроки, когда человек впервые ступит на Марс

Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет

© Фото : Unsplash/Nicolas LobosАстронавт на Марсе
Астронавт на Марсе - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© Фото : Unsplash/Nicolas Lobos
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через 5-7 лет.
"Да, это произойдет во время второго или третьего стартового окна Земля-Марс (наиболее подходящий для запуска миссии временной период - ред.), то есть, грубо говоря, через 5-7 лет", - ответил Маск в соцсети X на утверждение пользователя, что человечество заселит Марс.
По словам Маска, главным вопросом колонизации Марса будет то, достаточно ли технологического развития Земли, чтобы человечество было способно поддерживать жизнь и развиваться на Марсе независимо от родной планеты. Если же нет, человек не сможет закрепиться на новой планете, заключил Маск, отметив, что необходимо делать все возможное для того, чтобы как можно дольше удерживать открытым "окно возможностей" исследования Марса.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Илон Маск анонсировал новый космический полет на Марс
15 марта, 08:53
В декабре 2024 года Маск допустил, что непилотируемые корабли Starship могут приземлиться на Марсе в перспективе двух лет, при этом пилотируемые миссии Starship могут отправиться туда в ближайшие четыре года.
 
Илон МаскМарссроки
 
 
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