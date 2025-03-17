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Стоимость меди символически снижается в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/med-855844766.html
Стоимость меди символически снижается в понедельник
Стоимость меди символически снижается в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди символически снижается в понедельник
Стоимость меди символически снижается в понедельник утром после публикации данных по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:22+0300
2025-03-17T09:22+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди символически снижается в понедельник утром после публикации данных по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,03%, до 4,8945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,03%, до 9 780,5 доллара, алюминия - на 0,8%, до 2 681,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,39%, до 2 972,5 доллара. Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках меди. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, вышедшим ранее в понедельник, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-феврале вырос в годовом выражении на 5,9%. Отдельно в феврале 2025 года этот показатель вырос на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем.
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китай, рынки, торги, comex, цены на медь
Экономика, КИТАЙ, Рынки, Торги, Comex, цены на медь
09:22 17.03.2025
 
Стоимость меди символически снижается в понедельник

Цена на медь стабильна после выхода данных по промпроизводству в Китае

© Unsplash/Paul-Alain HuntПриродная медь
Природная медь
© Unsplash/Paul-Alain Hunt
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди символически снижается в понедельник утром после публикации данных по промышленному производству в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижался на 0,03%, до 4,8945 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,03%, до 9 780,5 доллара, алюминия - на 0,8%, до 2 681,5 доллара, стоимость цинка выросла на 0,39%, до 2 972,5 доллара.
Китай является крупнейшим потребителем и импортером меди, поэтому аналитики отслеживают экономические данные по стране, которые могут отразиться на котировках меди. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, вышедшим ранее в понедельник, объем производства крупных промышленных предприятий в стране в январе-феврале вырос в годовом выражении на 5,9%. Отдельно в феврале 2025 года этот показатель вырос на 0,51% по сравнению с предыдущим месяцем.
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Медь растет в пятницу утром
14 марта, 09:23
 
ЭкономикаКИТАЙРынкиТоргиComexцены на медь
 
 
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