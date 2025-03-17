https://1prime.ru/20250317/militarizatsiya-855859885.html

Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага

Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага - 17.03.2025, ПРАЙМ

Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага

В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T19:18+0300

2025-03-17T19:18+0300

2025-03-17T19:22+0300

политика

дмитрий песков

европа

милитаризация

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер."Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.

https://1prime.ru/20250317/evropa-855856643.html

европа

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дмитрий песков, европа, милитаризация