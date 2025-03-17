https://1prime.ru/20250317/militarizatsiya-855859885.html
Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага
Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага
В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:18+0300
2025-03-17T19:18+0300
2025-03-17T19:22+0300
политика
дмитрий песков
европа
милитаризация
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер."Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.
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дмитрий песков, европа, милитаризация
Политика, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, милитаризация
Песков объяснил, зачем Евросоюз пытается сделать из России врага
Песков: ЕС пытается сделать из РФ врага для оправдании милитаризации Европы
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В ЕС пытаются создать из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью телеканалу RT представитель Кремля подчеркнул, что "российская угроза" для Европы носит абсолютно эфемерный характер.
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"Это просто попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать такую милитаристскую линию на милитаризацию Европы", - заявил Песков.