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Идеи Макрона о миротворцах на Украине очень примитивны, считают в Крыму

Идеи Макрона о миротворцах на Украине очень примитивны, считают в Крыму - 17.03.2025, ПРАЙМ

Идеи Макрона о миротворцах на Украине очень примитивны, считают в Крыму

Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T08:50+0300

2025-03-17T08:50+0300

2025-03-17T08:50+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – ПРАЙМ. Первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении миротворцев из европейских стран на Украине. Ранее Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. Позже газета Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, сообщила, что Великобритания планирует разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. "В данном случае, такие страны как Франция, Англия, никак миротворцами не могут быть, так как не являются нейтральной стороной в конфликте между Россией и Украиной. Они хотят контролировать нарушение огня не с обеих сторон, а только со стороны России, поэтому идея Макрона и ему подобных о миротворцах примитивна", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, размещение миротворческого контингента допустимо только при согласии двух сторон конфликта: России и Украины. "Если они все-таки отправят своих миротворцев на Украину, без согласования с Россией, то пусть знают, что их военные при пересечении украинской границы автоматически становятся законной целью", - сказал Цеков. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

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россия, украина, запад, эммануэль макрон, мид рф, сергей лавров, дмитрий песков, франция, великобритания