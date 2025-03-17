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Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР

Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР - 17.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:18+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год, он состоится 26 марта. "Председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта проведет консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями. На прошлой неделе Мишустин уже встретился с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди". Председатель правительства отметил, что намерен провести консультации с депутатами всех фракций Госдумы.

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