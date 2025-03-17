https://1prime.ru/20250317/mishustin-855836897.html
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР - 17.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
экономика
общество
рф
москва
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
кпрф
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855836897.jpg?1742159898
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта проведет консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями.
На прошлой неделе Мишустин уже встретился с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди". Председатель правительства отметил, что намерен провести консультации с депутатами всех фракций Госдумы.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, москва, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, кпрф, лдпр
Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума, КПРФ, ЛДПР
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР
Мишустин 17 марта проведет встречи с депутатами КПРФ и ЛДПР
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта проведет консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями.
На прошлой неделе Мишустин уже встретился с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди". Председатель правительства отметил, что намерен провести консультации с депутатами всех фракций Госдумы.