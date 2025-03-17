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Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР - 17.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T00:18+0300
2025-03-17T00:18+0300
экономика
общество
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михаил мишустин
вячеслав володин
госдума
кпрф
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год, он состоится 26 марта. "Председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта проведет консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении. Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями. На прошлой неделе Мишустин уже встретился с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди". Председатель правительства отметил, что намерен провести консультации с депутатами всех фракций Госдумы.
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общество , рф, москва, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума, кпрф, лдпр
Экономика, Общество , РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума, КПРФ, ЛДПР
00:18 17.03.2025
 
Мишустин проведет консультации с депутатами КПРФ и ЛДПР

Мишустин 17 марта проведет встречи с депутатами КПРФ и ЛДПР

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 17 марта, проведет встречи с депутатами фракций КПРФ и ЛДПР в рамках подготовки к ежегодному отчету в Госдуме, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в думе идет подготовка к отчету правительства за 2024 год, он состоится 26 марта.
"Председатель правительства Михаил Мишустин 17 марта проведет консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. Встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР состоятся в здании правительства", - говорится в сообщении.
Как отметили в кабмине, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета проводятся для обсуждения значимых вопросов социально-экономической повестки, а также для повышения эффективности взаимодействия правительства с парламентариями.
На прошлой неделе Мишустин уже встретился с представителями фракций "Справедливая Россия" и "Новые люди". Председатель правительства отметил, что намерен провести консультации с депутатами всех фракций Госдумы.
 
ЭкономикаОбществоРФМОСКВАМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдумаКПРФЛДПР
 
 
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