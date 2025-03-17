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В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций
В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций
Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T20:08+0300
2025-03-17T20:08+0300
2025-03-17T20:09+0300
мошенничество
белгород
арест
мошенничество
строительство
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БЕЛГОРОД, 17 мар - ПРАЙМ. Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму более 11,5 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе суда. "Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении суда. По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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белгород, арест, мошенничество, строительство
Мошенничество, БЕЛГОРОД, арест, мошенничество, строительство
В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций
Суд: в Белгороде арестовали бизнесмена за махинации при возведении фортификаций
БЕЛГОРОД, 17 мар - ПРАЙМ. Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму более 11,5 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе суда.
"Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении суда.
По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы.
Главу курской корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.