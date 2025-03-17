https://1prime.ru/20250317/moshennichestvo-855860937.html

В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций

В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Белгороде арестовали главу компании по делу о строительстве фортификаций

Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T20:08+0300

2025-03-17T20:08+0300

2025-03-17T20:09+0300

мошенничество

белгород

арест

мошенничество

строительство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

БЕЛГОРОД, 17 мар - ПРАЙМ. Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора компании, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму более 11,5 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений, сообщили в пресс-службе суда. "Лицу, обвиняемому в хищении чужого имущества при выполнении работ по строительству фортификационного оборудования оборонительных позиций в Белгородской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Органом предварительного следствия Петряков обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана, совершенном в особо крупном размере. Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении суда. По версии следствия, Петряков, являясь директором компании, заключил договор с ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" на строительство взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже. Однако, после выполнения работ он предоставил отчетные документы с ложными данными о стоимости и объеме выполненных работ. В результате на расчетный счет его компании были перечислены бюджетные деньги, из которых более 11,5 миллионов рублей были получены незаконно за фактически невыполненные работы. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 13 мая 2025 года. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://1prime.ru/20241220/kursk-853737551.html

белгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белгород, арест, мошенничество, строительство