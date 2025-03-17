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В МВД рассказали о схемах мошенников, предлагающих удачные инвестиции
В МВД рассказали о схемах мошенников, предлагающих удачные инвестиции - 17.03.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о схемах мошенников, предлагающих удачные инвестиции
Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:26+0300
2025-03-17T09:26+0300
2025-03-17T09:26+0300
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МОСКВА, 17 мар- ПРАЙМ. Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники знают, как отключить логику, заменив ее иррациональным мышлением… Иллюзия эксклюзивности ("Только для избранных")…. Обещание высокой доходности без риска… Давление срочности", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры. Кроме того, рыночные инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют прибыль и торопят — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка. В ведомстве уточнили, что нельзя слепо доверять графикам, отчетам, отзывам. Правоохранители рекомендуют проверять лжеэкспертов и остальные данные на сторонних ресурсах. "Графики можно нарисовать в Excel за 5 минут. Скриншоты "личных кабинетов" легко подделываются, а доходность прошлых периодов не гарантирует будущую прибыль… Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника, и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах, а не на страницах собственных проектов", - заключили правоохранители.
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мвд, финансы, мошенники, инвестиции
Мошенничество, МВД, Финансы, МОШЕННИКИ, инвестиции
В МВД рассказали о схемах мошенников, предлагающих удачные инвестиции
МВД: аферисты используют психологические приемы, заставляя инвестировать в их проекты
МОСКВА, 17 мар- ПРАЙМ. Мошенники используют такие психологические приемы, как иллюзия эксклюзивности, давление срочности, подкрепляя их лжеэкспертами и фейковыми отзывами, чтобы граждане "инвестировали" в их проекты, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники знают, как отключить логику, заменив ее иррациональным мышлением… Иллюзия эксклюзивности ("Только для избранных")…. Обещание высокой доходности без риска… Давление срочности", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что настоящие инвестиционные возможности не распространяются через спам-рассылки и мессенджеры. Кроме того, рыночные инвестиции всегда связаны с риском. Если вам гарантируют прибыль и торопят — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка.
В ведомстве уточнили, что нельзя слепо доверять графикам, отчетам, отзывам. Правоохранители рекомендуют проверять лжеэкспертов и остальные данные на сторонних ресурсах.
"Графики можно нарисовать в Excel за 5 минут. Скриншоты "личных кабинетов" легко подделываются, а доходность прошлых периодов не гарантирует будущую прибыль… Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника, и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах, а не на страницах собственных проектов", - заключили правоохранители.
Банки предложили новый способ борьбы с мошенниками