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ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты - 17.03.2025, ПРАЙМ

ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ограничить наценки на социально значимые продукты всем крупнейшим торговым сетям, кто еще не... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:09+0300

2025-03-17T13:09+0300

2025-03-17T13:09+0300

экономика

"лента"

перекресток

наценка

фас рф

пятерочка

дикси

продукты

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ограничить наценки на социально значимые продукты всем крупнейшим торговым сетям, кто еще не присоединился к инициативе, сообщили в ведомстве. Речь идет о торговых сетях "О"Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Мария Ра", "Магнолия", "Монетка", "Верный", "Спар", "Вкусвилл" и "Азбука вкуса". "ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. ...Служба обратилась к сетям, ранее не принявшим на себя эти обязательства, с предложением повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе. ...ФАС России совместно с другими органами власти работают над привлечением производителей и торговых сетей, а также отраслевых объединений к ограничению цен и наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Кроме того, ФАС предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проработать с неприсоединившимися к инициативе торговыми сетями вопрос взятия на себя указанных добровольных обязательств. В случае принятия положительного решения, сети направят в ведомство информацию о товарных позициях, по которым будут взяты добровольные обязательства. Как отметили в ведомстве, ФАС высоко оценивает социально ответственное поведение торговых сетей, которые берут на себя такие добровольные ценовые обязательства. Так, присоединение ритейлеров к этой инициативе повысит не только ценовую доступность социально значимых продуктов питания для граждан, но и конкурентоспособность этих сетей, считают в ФАС. В конце 2024 года ведомство предложило ряду торговых сетей дополнительно рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по ограничению наценки на социально значимые продукты в случае их отсутствия, а если они уже приняты – рассмотреть расширение перечня таких товаров. Перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили тогда 11 сетей: сети группы "Х5" ("Пятерочка", "Перекресток", "Слата", "Красный Яр", "Виктория", "Покупочка", интернет-гипермаркет "Впрок"), а также "Ашан", "Атак", "Магнит" и "Дикси".

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"лента", перекресток, наценка, фас рф, пятерочка, дикси, продукты