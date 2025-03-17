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ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года

ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года - 17.03.2025, ПРАЙМ

ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - ожидает роста на 3,1%, по сравнению с... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:40+0300

2025-03-17T13:40+0300

2025-03-17T13:40+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - ожидает роста на 3,1%, по сравнению с декабрьским прогнозом роста на 3,3%, следует из мартовского экономического доклада организации. В 2026 году ожидается рост мирового ВВП на 3% по сравнению с прогнозом роста декабря в 3,3%. В 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%. "Последние показатели активности стали указывать на смягчение перспектив глобального роста. Деловые и потребительские настроения ослабли в некоторых странах, а показатели неопределенности экономической политики заметно выросли по всему миру", - сообщается в докладе. Организация высказывает опасения по поводу значительных изменений в торговой политике: если они будут сохраняться продолжительное время, то это может привести к снижению темпов роста мировой экономики и повышению инфляции. Повышение торговых барьеров в ряде стран G20 и усиление геополитической и политической неопределенности негативно скажутся на инвестициях и расходах домохозяйств, считает ОЭСР. Организация отмечает сохранение значительных рисков, при этом одной из главных проблем остается дальнейшая фрагментация мировой экономики.

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оэср, мировая экономика, ввп, мировой ввп