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ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года
ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года - 17.03.2025, ПРАЙМ
ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - ожидает роста на 3,1%, по сравнению с... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:40+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - ожидает роста на 3,1%, по сравнению с декабрьским прогнозом роста на 3,3%, следует из мартовского экономического доклада организации. В 2026 году ожидается рост мирового ВВП на 3% по сравнению с прогнозом роста декабря в 3,3%. В 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%. "Последние показатели активности стали указывать на смягчение перспектив глобального роста. Деловые и потребительские настроения ослабли в некоторых странах, а показатели неопределенности экономической политики заметно выросли по всему миру", - сообщается в докладе. Организация высказывает опасения по поводу значительных изменений в торговой политике: если они будут сохраняться продолжительное время, то это может привести к снижению темпов роста мировой экономики и повышению инфляции. Повышение торговых барьеров в ряде стран G20 и усиление геополитической и политической неопределенности негативно скажутся на инвестициях и расходах домохозяйств, считает ОЭСР. Организация отмечает сохранение значительных рисков, при этом одной из главных проблем остается дальнейшая фрагментация мировой экономики.
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оэср, мировая экономика, ввп, мировой ввп
Экономика, ОЭСР, Мировая экономика, ВВП, мировой ВВП
ОЭСР ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025-2026 года
ОЭСР: в 2025 году ожидается рост мирового ВВП на 3,1%, в 2026 он вырастет на 3%
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз динамики мирового ВВП на 2025 год - ожидает роста на 3,1%, по сравнению с декабрьским прогнозом роста на 3,3%, следует из мартовского экономического доклада организации.
В 2026 году ожидается рост мирового ВВП на 3% по сравнению с прогнозом роста декабря в 3,3%. В 2024 году ОЭСР оценивает рост мирового ВВП в 3,2%.
"Последние показатели активности стали указывать на смягчение перспектив глобального роста. Деловые и потребительские настроения ослабли в некоторых странах, а показатели неопределенности экономической политики заметно выросли по всему миру", - сообщается в докладе.
Организация высказывает опасения по поводу значительных изменений в торговой политике: если они будут сохраняться продолжительное время, то это может привести к снижению темпов роста мировой экономики и повышению инфляции.
Повышение торговых барьеров в ряде стран G20 и усиление геополитической и политической неопределенности негативно скажутся на инвестициях и расходах домохозяйств, считает ОЭСР. Организация отмечает сохранение значительных рисков, при этом одной из главных проблем остается дальнейшая фрагментация мировой экономики.
ОЭСР улучшила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,3%