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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,8%

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,8% - 17.03.2025, ПРАЙМ

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Китая на 2025 год до 4,8%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) чуть повысила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года и ожидает его на уровне 4,8% по... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:46+0300

2025-03-17T13:46+0300

2025-03-17T13:46+0300

экономика

китай

оэср

ввп китая

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) чуть повысила прогноз роста экономики Китая по итогам текущего года и ожидает его на уровне 4,8% по сравнению с декабрьскими ожиданиями в 4,7%, говорится в очередном докладе организации. "Прогнозируется, что экономический рост в Китае замедлится с 4,8% в текущем году до 4,4% в 2026 году", - сообщается в докладе. На 2026 год показатель роста экономики страны сохранен на уровне 4,4%, как и в прогнозе организации, опубликованном в декабре. Кроме того, ОЭСР ожидает, что ВВП Японии по итогам года вырастет на 1,1%, что слабее ранее ожидавшегося роста на 1,5%. При этом на следующий год прогноз понижен до показателя роста в 0,2% вместо 0,6% в декабре.

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китай, оэср, ввп китая