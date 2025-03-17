Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250317/oruzhie-855860404.html
Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия
Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия - 17.03.2025, ПРАЙМ
Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия
Российской Федерации в 2024 году экспортировала оружия на $13,75 млрд, заняв вторую строчку в рейтинге, который составили эксперты Центра анализа мировой... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:30+0300
2025-03-17T19:30+0300
вооружения
россия
экспорт оружия
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/76326/66/763266654_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_68454a5b88d9fb1dda400e31cdb066fd.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российской Федерации в 2024 году экспортировала оружия на $13,75 млрд, заняв вторую строчку в рейтинге, который составили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Опередили Россию, что ни для кого не стало сюрпризом, Соединенные Штаты.Как сообщается, доля России на мировом оружейном рынке в прошлом году составила 12,32%. Лидер рейтинга - США, наторговавшие в 2024 году на $42,32 млрд, занимают 37,92% рынка. А доля Франции, которая с результатом в $7,69 млрд расположилась на третьей позиции рейтинга, составляет 6,90%.В десятку ведущих стран-экспортеров оружия также вошли Южная Корея ($5,691 млрд), Италия (5,69 млрд), Германия (5,424 млрд), Швеция (4,254 млрд), Израиль (4,163 млрд), Норвегия (3,293 млрд) и Китай (3,216 млрд).По прогнозу ЦАМТО, в ближайшие годы Российская федерация значительно нарастит оружейный экспорт и выйдет на уровень $17-19 млрд.
https://1prime.ru/20250311/shveytsariya-855662572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76326/66/763266654_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_db283834b9976294cf5761f8aa1e28c8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, экспорт оружия, рейтинг
Вооружения, РОССИЯ, экспорт оружия, рейтинг
19:30 17.03.2025
 
Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия

ЦАМТО: РФ в 2024 г экспортировала оружия на $13 млрд, заняв 2 место в рейтинге

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция парада Победы на Красной площади
Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российской Федерации в 2024 году экспортировала оружия на $13,75 млрд, заняв вторую строчку в рейтинге, который составили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Опередили Россию, что ни для кого не стало сюрпризом, Соединенные Штаты.
Как сообщается, доля России на мировом оружейном рынке в прошлом году составила 12,32%. Лидер рейтинга - США, наторговавшие в 2024 году на $42,32 млрд, занимают 37,92% рынка. А доля Франции, которая с результатом в $7,69 млрд расположилась на третьей позиции рейтинга, составляет 6,90%.
В десятку ведущих стран-экспортеров оружия также вошли Южная Корея ($5,691 млрд), Италия (5,69 млрд), Германия (5,424 млрд), Швеция (4,254 млрд), Израиль (4,163 млрд), Норвегия (3,293 млрд) и Китай (3,216 млрд).
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Швейцария сократила экспорт вооружения
11 марта, 11:02
По прогнозу ЦАМТО, в ближайшие годы Российская федерация значительно нарастит оружейный экспорт и выйдет на уровень $17-19 млрд.
 
ВооруженияРОССИЯэкспорт оружиярейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала