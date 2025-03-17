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Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия

Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия - 17.03.2025, ПРАЙМ

Россия в лидерах. Опубликован рейтинг стран-экспортеров оружия

Российской Федерации в 2024 году экспортировала оружия на $13,75 млрд, заняв вторую строчку в рейтинге, который составили эксперты Центра анализа мировой... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T19:30+0300

2025-03-17T19:30+0300

2025-03-17T19:30+0300

вооружения

россия

экспорт оружия

рейтинг

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российской Федерации в 2024 году экспортировала оружия на $13,75 млрд, заняв вторую строчку в рейтинге, который составили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). Опередили Россию, что ни для кого не стало сюрпризом, Соединенные Штаты.Как сообщается, доля России на мировом оружейном рынке в прошлом году составила 12,32%. Лидер рейтинга - США, наторговавшие в 2024 году на $42,32 млрд, занимают 37,92% рынка. А доля Франции, которая с результатом в $7,69 млрд расположилась на третьей позиции рейтинга, составляет 6,90%.В десятку ведущих стран-экспортеров оружия также вошли Южная Корея ($5,691 млрд), Италия (5,69 млрд), Германия (5,424 млрд), Швеция (4,254 млрд), Израиль (4,163 млрд), Норвегия (3,293 млрд) и Китай (3,216 млрд).По прогнозу ЦАМТО, в ближайшие годы Российская федерация значительно нарастит оружейный экспорт и выйдет на уровень $17-19 млрд.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, экспорт оружия, рейтинг