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В Думе предложили разрешить оформлять ОСАГО через Госуслуги

В Думе предложили разрешить оформлять ОСАГО через Госуслуги - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Думе предложили разрешить оформлять ОСАГО через Госуслуги

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внедрить на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО, документ есть в распоряжении... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T10:11+0300

2025-03-17T10:11+0300

2025-03-17T10:11+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила внедрить на Госуслугах функцию по оформлению ОСАГО, документ есть в распоряжении РИА Новости. Такое обращение депутат направила в Минцифры РФ. "Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения на Едином портале государственных услуг ("Госуслуги") функции по оформлению полиса ОСАГО", - сказано в документе. Отмечается, что сейчас для получения полиса граждане вынуждены тратить время на посещение офисов страховщиков, зачастую стоять в очередях. Альтернативой является электронное оформление ОСАГО через сайты страховых компаний, однако такое оформление также далеко не всегда проходит гладко: страховые компании часто уклоняются от продажи ОСАГО дистанционным способом. По словам автора обращения, распространены случаи навязывания дополнительных услуг при продаже ОСАГО (например, требования одновременно приобрести добровольную страховку жизни или имущества). Кроме того, страховые компании часто отказывают гражданам в выдаче полиса ОСАГО в "убыточных" для страховщиков регионах. При этом в отдельных регионах страховщики также часто отказывают гражданам в электронном оформлении полиса ОСАГО, ссылаясь на высокие риски мошенничества в этих регионах. "Таким образом, текущий порядок дистанционного приобретения ОСАГО нередко оборачивается для граждан бюрократической волокитой, техническими сбоями и попытками навязать ненужные услуги, что подрывает доверие к системе обязательного страхования", - сказано в документе.

https://1prime.ru/20250311/duma-855663097.html

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технологии, дума, минцифры, осаго