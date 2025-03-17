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"Победа" планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года

"Победа" планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Победа" планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в этом году планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года, перевезти около 13,7 миллиона человек,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T09:00+0300

2025-03-17T09:00+0300

2025-03-17T09:00+0300

экономика

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авиакомпания победа

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в этом году планирует сохранить пассажиропоток на уровне 2024 года, перевезти около 13,7 миллиона человек, рассказал генеральный директор компании Дмитрий Тыщук. "Базово мы для себя ставим ориентир на уровне 2024 года, или пассажиропоток не менее 13,7 млн человек", - сообщил Тыщук в интервью РБК. Он добавил, что "в 2025-2026 годах существенный прирост возможен при наличии свободных провозных емкостей". По итогам 2024 года "Победа" имеет максимальный среднесуточный налет и рекордную загрузку кресел - 95,1%. Тыщук объяснил, что авиакомпания достигла такого пассажиропотока благодаря поступлению в парк 42 самолетов и повышению показателя занятости кресел. "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Ее работа направлена на повышение авиамобильности населения и транспортной доступности регионов.

https://1prime.ru/20250311/aeroflot-855666582.html

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аэрофлот, бизнес, пассажиропоток, перевозка пассажиров, авиакомпания, авиакомпания победа