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В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном

В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном

Переговоры президента России Владимира Путина с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном проходят в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:42+0300

2025-03-17T15:42+0300

2025-03-17T15:42+0300

политика

россия

таджикистан

эмомали рахмон

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном проходят в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что лидеры в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов. В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, переговоры