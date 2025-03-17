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В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном
В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном - 17.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном
Переговоры президента России Владимира Путина с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном проходят в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T15:42+0300
2025-03-17T15:42+0300
политика
россия
таджикистан
эмомали рахмон
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном проходят в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что лидеры в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов. В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, переговоры
15:42 17.03.2025
 
В Кремле проходят переговоры Путина с Рахмоном

Путин и Рахмон обсудят в ходе переговоров российско-таджикистанские отношения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с его таджикским коллегой Эмомали Рахмоном проходят в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что лидеры в ходе переговоров обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.
Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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ПолитикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНЭмомали РахмонВладимир Путинпереговоры
 
 
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