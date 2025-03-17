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Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной
Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной - 17.03.2025, ПРАЙМ
Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной
США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:06+0300
2025-03-17T22:07+0300
политика
сша
белый дом
украина
переговоры
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ВАШИНГТОН, 17 мар - ПРАЙМ. США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом. "Президент (США - ред.) и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействуют с (Владимиром - ред.) Зеленским и украинской командой, и это было частью обсуждения между командой президента и украинцами относительно того, где будут проходить эти границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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сша, белый дом, украина, переговоры
Политика, США, Белый дом, УКРАИНА, переговоры
22:06 17.03.2025 (обновлено: 22:07 17.03.2025)
 
Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной

Белый дом: США обсуждают с Киевом условия заключения мира, включая демаркацию

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© fotolia.com / YuI
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ВАШИНГТОН, 17 мар - ПРАЙМ. США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с РФ, включая будущее разграничение территорий, заявил в понедельник Белый дом.
"Президент (США - ред.) и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействуют с (Владимиром - ред.) Зеленским и украинской командой, и это было частью обсуждения между командой президента и украинцами относительно того, где будут проходить эти границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
США пересматривают финансирование Украины, заявил Белый дом
5 марта, 22:13
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
 
ПолитикаСШАБелый домУКРАИНАпереговоры
 
 
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