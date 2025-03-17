Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250317/peskov-855850976.html
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:26+0300
2025-03-17T13:26+0300
политика
россия
дмитрий песков
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Трамп во вторник планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.Тем не менее, детали предстоящего разговора Песков раскрывать отказался. Как сообщил пресс-секретарь журналистам, детали и темы предстоящих встреч никогда не раскрываются преждевременно."Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.
https://1prime.ru/20250316/peskov-855827866.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
13:26 17.03.2025
 
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков отказался раскрывать детали предстоящего диалога Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Трамп во вторник планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
Тем не менее, детали предстоящего разговора Песков раскрывать отказался. Как сообщил пресс-секретарь журналистам, детали и темы предстоящих встреч никогда не раскрываются преждевременно.
"Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Песков пошутил про "флюгерообразное поведение" европейских лидеров
Вчера, 12:28
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала