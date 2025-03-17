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Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:26+0300
2025-03-17T13:26+0300
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политика
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Трамп во вторник планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.Тем не менее, детали предстоящего разговора Песков раскрывать отказался. Как сообщил пресс-секретарь журналистам, детали и темы предстоящих встреч никогда не раскрываются преждевременно."Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.
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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков отказался раскрывать детали предстоящего диалога Путина и Трампа
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во вторник готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - сказал Песков журналистам.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Трамп во вторник планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Трамп намерен поднять вопрос территорий и контроля над АЭС.
Тем не менее, детали предстоящего разговора Песков раскрывать отказался. Как сообщил пресс-секретарь журналистам, детали и темы предстоящих встреч никогда не раскрываются преждевременно.
"Но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о темах, которые могут затронуть президенты в беседе друг с другом.
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