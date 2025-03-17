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Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:37+0300
2025-03-17T13:59+0300
политика
россия
таджикистан
дмитрий песков
эмомали рахмон
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. "Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.Песков также добавил, что в субботу и воскресенье Путин и Рахмон общались в неформальной обстановке. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.Он заявил, что в понедельник главы России и Таджикистана посредством видеоконференции положат начало строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 мая по случаю празднования Дня Победы.
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россия, таджикистан, дмитрий песков, эмомали рахмон
Политика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Дмитрий Песков, Эмомали Рахмон
13:37 17.03.2025 (обновлено: 13:59 17.03.2025)
 
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России

Песков: Таджикистан является очень близким партнером России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ.
"Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.
Песков также добавил, что в субботу и воскресенье Путин и Рахмон общались в неформальной обстановке. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.
Он заявил, что в понедельник главы России и Таджикистана посредством видеоконференции положат начало строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 мая по случаю празднования Дня Победы.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
13:26
 
ПолитикаРОССИЯТАДЖИКИСТАНДмитрий ПесковЭмомали Рахмон
 
 
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