https://1prime.ru/20250317/peskov-855851142.html
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:37+0300
2025-03-17T13:37+0300
2025-03-17T13:59+0300
политика
россия
таджикистан
дмитрий песков
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. "Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.Песков также добавил, что в субботу и воскресенье Путин и Рахмон общались в неформальной обстановке. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.Он заявил, что в понедельник главы России и Таджикистана посредством видеоконференции положат начало строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 мая по случаю празднования Дня Победы.
https://1prime.ru/20250317/peskov-855850976.html
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, дмитрий песков, эмомали рахмон
Политика, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Дмитрий Песков, Эмомали Рахмон
Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России
Песков: Таджикистан является очень близким партнером России
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ.
"Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.
Песков также добавил, что в субботу и воскресенье Путин и Рахмон общались в неформальной обстановке. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.
Он заявил, что в понедельник главы России и Таджикистана посредством видеоконференции положат начало строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 мая по случаю празднования Дня Победы.
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа