https://1prime.ru/20250317/peskov-855851142.html

Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России

Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России - 17.03.2025, ПРАЙМ

Песков отметил важность отношений с Таджикистаном для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:37+0300

2025-03-17T13:37+0300

2025-03-17T13:59+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Таджикистан очень близким партнером и союзником РФ. "Таджикистан - наш очень близкий партнер, союзник, стратегический партнер", - сказал журналистам Песков.Песков также добавил, что в субботу и воскресенье Путин и Рахмон общались в неформальной обстановке. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.Он заявил, что в понедельник главы России и Таджикистана посредством видеоконференции положат начало строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин встретится с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном 9 мая по случаю празднования Дня Победы.

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россия, таджикистан, дмитрий песков, эмомали рахмон