https://1prime.ru/20250317/peskov-855857670.html

Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа

Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ

Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа

К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовят темы, которые находятся на повестке дня, сообщил пресс-секретарь... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T17:48+0300

2025-03-17T17:48+0300

2025-03-17T18:12+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

дональд трамп

телефонный разговор

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовят темы, которые находятся на повестке дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином (спецпосланником США Стивом) Уиткоффом, и были ...в Стамбуле переговоры", — сказал Песков, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Также пресс-секретарь отметил, что основная подготовка к телефонному разговору ведется в основном по вопросу урегулирования украинского конфликта. Песков добавил, что из всех тем, находящихся на повестке дня, тема конфликта на Украине является ключевой.Кроме того, пресс-секретарь заявил, что подобные переговоры можно согласовать очень быстро.Кремль проинформирует об итогах беседы, пообещал Песков.

https://1prime.ru/20250317/peskov-855850976.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, телефонный разговор