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Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа
Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа
К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовят темы, которые находятся на повестке дня, сообщил пресс-секретарь... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T17:48+0300
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политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
дональд трамп
телефонный разговор
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовят темы, которые находятся на повестке дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином (спецпосланником США Стивом) Уиткоффом, и были ...в Стамбуле переговоры", — сказал Песков, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Также пресс-секретарь отметил, что основная подготовка к телефонному разговору ведется в основном по вопросу урегулирования украинского конфликта. Песков добавил, что из всех тем, находящихся на повестке дня, тема конфликта на Украине является ключевой.Кроме того, пресс-секретарь заявил, что подобные переговоры можно согласовать очень быстро.Кремль проинформирует об итогах беседы, пообещал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп, телефонный разговор
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Телефонный разговор
17:48 17.03.2025 (обновлено: 18:12 17.03.2025)
 
Песков сообщил детали подготовки к разговору Путина и Трампа

Песков: к предстоящему разговору Путина и Трампа готовятся актуальные темы

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовят темы, которые находятся на повестке дня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты и с господином (спецпосланником США Стивом) Уиткоффом, и были ...в Стамбуле переговоры", — сказал Песков, видео его ответа опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Также пресс-секретарь отметил, что основная подготовка к телефонному разговору ведется в основном по вопросу урегулирования украинского конфликта. Песков добавил, что из всех тем, находящихся на повестке дня, тема конфликта на Украине является ключевой.
Кроме того, пресс-секретарь заявил, что подобные переговоры можно согласовать очень быстро.
Кремль проинформирует об итогах беседы, пообещал Песков.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Песков сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
13:26
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАДональд ТрампТелефонный разговор
 
 
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