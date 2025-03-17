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Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России
Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:48+0300
2025-03-17T18:48+0300
политика
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.
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сша
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дмитрий песков, сша
Политика, Дмитрий Песков, США
18:48 17.03.2025
 
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Песков: США считают ненужной группу по расследованиям против России

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.
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