https://1prime.ru/20250317/peskov-855859006.html

Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России - 17.03.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России

Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T18:48+0300

2025-03-17T18:48+0300

2025-03-17T18:48+0300

политика

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250314/peskov-855789122.html

сша

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дмитрий песков, сша