https://1prime.ru/20250317/peskov-855859006.html
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России - 17.03.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России
Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T18:48+0300
2025-03-17T18:48+0300
2025-03-17T18:48+0300
политика
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250314/peskov-855789122.html
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дмитрий песков, сша
Политика, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал выход США из группы по расследованиям против России
Песков: США считают ненужной группу по расследованиям против России
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Решение США о выходе из международной группы, ведущей расследования, в том числе против России из-за ситуации на Украине, означает, что Штаты считают эту функцию ненужной, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"США постепенно отказываются, сокращают ненужные функции. Значит они считают, что это ненужная функция", - сказал Песков.
Власти будут защищать интересы российских компаний, заявил Песков