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В Польше заявили о неготовности армии вести даже оборонительную войну

В Польше заявили о неготовности армии вести даже оборонительную войну - 17.03.2025, ПРАЙМ

В Польше заявили о неготовности армии вести даже оборонительную войну

Польская армия не готова даже к оборонительной войне, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T14:31+0300

2025-03-17T14:31+0300

2025-03-17T14:31+0300

польша

вооружение

армия

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ВАРШАВА, 17 мар - ПРАЙМ. Польская армия не готова даже к оборонительной войне, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM. По мнению Босака, правительство обманывает государство, заявляя о крайне хорошем вооружении, что является очень нечестным ходом в отношении поляков. Он также заявил, что пользе стоит прекратить тратить время на "игру мускулами", в то время как армия на самом деле является глубоко неготовой даже к ведению оборонительной войны.Отвечая на вопрос, чего не хватает польской армии, Босак ответил, что "не хватает всего". "Вооружения, боеприпасов, резервов, учений, ботинок, курток, спутников, разведки, электронных систем, противовоздушной обороны, системы управления полем боя, систем управления огнем, не хватает самолетов, танков, боевых машин, машин поддержки, фабрик боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы. Буквально всего не хватает. Не хватает даже полигонов. В стране, которая является не маленькой и имеет много неиспользуемой территории, не хватает полигонов. Также не хватает инструкторов и учений", - заявил вице-спикер.

https://1prime.ru/20250314/polsha-855793138.html

польша

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польша, вооружение, армия