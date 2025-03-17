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"Агроэкспорт" отметил рост поставок продукции АПК в Бангладеш в 2024 году

"Агроэкспорт" отметил рост поставок продукции АПК в Бангладеш в 2024 году - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Агроэкспорт" отметил рост поставок продукции АПК в Бангладеш в 2024 году

Российский экспорт продукции АПК в Бангладеш в 2024 году вырос на 44% и превысил 1 миллиард долларов, основой российского экспорта стала пшеница, сообщает центр | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:29+0300

2025-03-17T15:29+0300

2025-03-17T15:29+0300

экономика

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт продукции АПК в Бангладеш в 2024 году вырос на 44% и превысил 1 миллиард долларов, основой российского экспорта стала пшеница, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценкам экспертов, в 2024 году российские поставки продукции АПК в Бангладеш выросли на 44% и превысили 1 миллиард долларов. Благодаря такой динамике страна вошла в десятку крупнейших покупателей российских продовольственных товаров. Основа российского экспорта в южноазиатское государство - пшеница. Физический объем ее поставок в прошлом году достиг 3,9 миллиона тонн, что на 45% больше показателя 2023 года", - говорится в сообщении. Там также отметили, что Бангладеш заняла третье место среди всех стран-импортеров российской пшеницы. "Народная Республика Бангладеш является крупным импортером пшеницы в Южной Азии, что обусловлено ограниченными возможностями производства в стране этой зерновой культуры в силу неблагоприятных агроклиматических условий. По итогам 2024 года страна заняла пятое место среди крупнейших импортеров российского зерна, нарастив закупки пшеницы до рекордных 3,9 миллиона тонн против 2,7 миллиона тонн годом ранее", - уточнила заместитель генерального директора АО "ОЗК" Ксения Боломатова, слова которой приводятся в сообщении. Кроме того, Бангладеш импортирует российский горох и чечевицу. Так, в прошлом году отгрузки гороха из России составили 237 тысяч тонн, а чечевицы - 1,1 тысячи тонн. Рынок республики является перспективным для российских поставщиков зернобобовых культур. "Ежегодный импорт бобовых в Бангладеш варьируется от 0,8 до 1,6 миллиона тонн, при этом страна стремится снизить зависимость от канадских и австралийских поставщиков. Это предоставляет возможности по увеличению доли России в импорте Бангладеш: Россия активно развивает крупнотоннажные поставки гороха, а наше ценообразование более гибко по сравнению с канадскими предложениями", - отметил руководитель аналитического агентства Russian Pulses Analytics Сергей Плужников, слова которого приводятся в сообщении "Агроэкспорта". В то же время в 2024 году Бангладеш стала крупнейшим импортером российских семян горчицы, увеличив закупки в шесть раз, до 30 тысяч тонн. Отечественными экспортерами поставлено в республику 570 тонн подсолнечного масла, тогда как в 2023 году продаж в этой категории не было. Кроме того, в 2024 впервые в Бангладеш доставлена российская молочная продукция - 150 тонн сухого молока и 100 тонн сухой молочной сыворотки, добавили в "Агроэкспорте".

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сельское хозяйство, агроэкспорт, минсельхоз, бангладеш, россия, апк, экспорт апк