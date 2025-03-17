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"Селигдар" выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Селигдар" выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное
"Селигдар" выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Селигдар" выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное
Полиметаллический Холдинг ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG; далее "Холдинг", "Селигдар") продолжает в соответствии с графиком выполнять работы на строительной... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:51+0300
2025-03-17T16:51+0300
пресс-релизы
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Полиметаллический Холдинг ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG; далее "Холдинг", "Селигдар") продолжает в соответствии с графиком выполнять работы на строительной площадке золотоизвлекательной фабрики проекта Хвойное.В настоящее время смонтировано более 85% металлоконструкций, 76% сэндвич-панелей и 60% кровельных конструкций и выполнено 98% фундаментов по всем будущим производственным объектам. Общая готовность объекта достигла 60%.Ранее с началом холодов строители закрыли тепловые контуры с подачей тепла на главном корпусе и корпусе фильтрации, в которых сейчас ведутся работы по монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов, кабеленесущех систем и внутренних помещений.Продолжаются работы по монтажу мельничного оборудования и подключению маслостанций, устанавливается емкостное оборудование (агитаторы сорбционного цианирования и пр.) в отделении сорбции, десорбции и приготовлении реагентов.В корпусе фильтрации заканчиваются работы по устройству полов и технологических перекрытий, запущен монтаж конвейеров. На участке рудоподготовки и приемки руды смонтированы бункера и пластинчатые питатели, ведутся работы по установке конвейерного и дробильного оборудования.Ранее, в конце 2024 года, было получено разрешение на ввод энергетической подстанции 110/6 кВ, заканчиваются работы по монтажу дизельной электроподстанции.Запуск золотоизвлекательной фабрики намечен на 2025 год, а на 2026 год запланирован выход на производственную мощность. Проектная мощность фабрики – 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.
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пресс-релизы
Пресс-релизы
16:51 17.03.2025

"Селигдар" выполнил более 60% общего объема работ на золотоизвлекательной фабрике проекта Хвойное

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Полиметаллический Холдинг ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG; далее "Холдинг", "Селигдар") продолжает в соответствии с графиком выполнять работы на строительной площадке золотоизвлекательной фабрики проекта Хвойное.
В настоящее время смонтировано более 85% металлоконструкций, 76% сэндвич-панелей и 60% кровельных конструкций и выполнено 98% фундаментов по всем будущим производственным объектам. Общая готовность объекта достигла 60%.
Ранее с началом холодов строители закрыли тепловые контуры с подачей тепла на главном корпусе и корпусе фильтрации, в которых сейчас ведутся работы по монтажу технологического оборудования, технологических трубопроводов, кабеленесущех систем и внутренних помещений.
Продолжаются работы по монтажу мельничного оборудования и подключению маслостанций, устанавливается емкостное оборудование (агитаторы сорбционного цианирования и пр.) в отделении сорбции, десорбции и приготовлении реагентов.
В корпусе фильтрации заканчиваются работы по устройству полов и технологических перекрытий, запущен монтаж конвейеров. На участке рудоподготовки и приемки руды смонтированы бункера и пластинчатые питатели, ведутся работы по установке конвейерного и дробильного оборудования.
Ранее, в конце 2024 года, было получено разрешение на ввод энергетической подстанции 110/6 кВ, заканчиваются работы по монтажу дизельной электроподстанции.
Запуск золотоизвлекательной фабрики намечен на 2025 год, а на 2026 год запланирован выход на производственную мощность. Проектная мощность фабрики – 3 млн тонн руды и 2,5 тонны золота в год.
Источник: ПАО "Селигдар"

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