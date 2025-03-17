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Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое - 17.03.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое

Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по итогам 2024 года по РСБУ... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:53+0300

2025-03-17T11:53+0300

2025-03-17T11:53+0300

экономика

атомэнергопром

росатом

промышленность

прибыль

чистая прибыль

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по итогам 2024 года по РСБУ снизилась более чем вдвое - до 42,8 миллиардов рублей против 91,5 миллиардов рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала почти вдвое - до 5,6 миллиарда рублей с 10,7 миллиардов рублей в 2023 году. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

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атомэнергопром, росатом, промышленность, прибыль, чистая прибыль