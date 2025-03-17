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Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое - 17.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/pribyl-855848096.html
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое - 17.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое
Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по итогам 2024 года по РСБУ... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:53+0300
2025-03-17T11:53+0300
экономика
атомэнергопром
росатом
промышленность
прибыль
чистая прибыль
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по итогам 2024 года по РСБУ снизилась более чем вдвое - до 42,8 миллиардов рублей против 91,5 миллиардов рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала почти вдвое - до 5,6 миллиарда рублей с 10,7 миллиардов рублей в 2023 году. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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атомэнергопром, росатом, промышленность, прибыль, чистая прибыль
Экономика, Атомэнергопром, Росатом, Промышленность, прибыль, чистая прибыль
11:53 17.03.2025
 
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала более чем вдвое

"Атомэнергопром": чистая прибыль по РСБУ упала до 42,8 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРосатом на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022"
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по итогам 2024 года по РСБУ снизилась более чем вдвое - до 42,8 миллиардов рублей против 91,5 миллиардов рублей годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка "Атомэнергопрома" в 2024 году по РСБУ упала почти вдвое - до 5,6 миллиарда рублей с 10,7 миллиардов рублей в 2023 году.
Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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Чистая прибыль "Европлана" по РСБУ в 2024 году снизилась на 9,9%
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ЭкономикаАтомэнергопромРосатомПромышленностьприбыльчистая прибыль
 
 
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