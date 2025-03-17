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"Русагротранс" сообщил объем экспорта российской пшеницы с 1 по 13 марта

"Русагротранс" сообщил объем экспорта российской пшеницы с 1 по 13 марта - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Русагротранс" сообщил объем экспорта российской пшеницы с 1 по 13 марта

Россия экспортировала с 1 по 13 марта 2025 года около 400 тысяч тонн пшеницы, прогноз по поставкам за рубеж в марте остается на уровне 1,4 миллиона тонн,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T17:01+0300

2025-03-17T17:01+0300

2025-03-17T17:01+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия экспортировала с 1 по 13 марта 2025 года около 400 тысяч тонн пшеницы, прогноз по поставкам за рубеж в марте остается на уровне 1,4 миллиона тонн, сообщает аналитический центр "Русагротранса". Ранее в марте в аналитическом центре компании сообщили, что объем заявок в глубоководных портах, которые обычно занимают порядка 80% от всего экспорта, составляет менее 1 миллиона тонн на март этого года. Объем экспорта оценивается в 1,5-1,6 миллиона тонн, что является рекордно низким уровнем за 4 года. "Прогноз экспорта пшеницы в марте 2025 года сохраняется прежний – 1,4 млн тонн, из которых с 1 по 13 марта вывезено около 400 тысяч тонн. Несмотря на стабилизацию экспортных цен и снижение внутренних, доходность при экспорте остается резко отрицательной", - говорится в сообщении. Там отметили, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% остались на уровне прошлой недели – 248 долларов за тонну. При этом цены в странах-конкурентах в основном выросли. Так, румынская пшеница подорожала на 6 долларов - до 254,5 доллара за тонну, французская увеличилась в цене на 5,5 доллара – до 247 долларов за тонну, американская - на 7 долларов, до 242 долларов за тонну. Однако аргентинская и австралийская пшеница стали дешевле на 1 доллар – до 241 и 245 долларов за тонну соответственно. В аналитическом центре подчеркнули, что биржевой рынок пшеницы укреплялся на фоне слабых темпов экспорта этой культуры из России в марте, а также высоких недельных продаж в США и ухудшения видов на урожай в ЕС. Кроме того, в центре уточнили, что цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизились до 17,8 тысяч рублей за тонну без НДС (-200 рублей за тонну к предыдущей неделе), на малой воде до 16,7 тысяч рублей (-50 рублей за тонну к предыдущей неделе).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русагротранс, бизнес, сельское хозяйство, пшеница, ес, россия, экспорт