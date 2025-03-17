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Путин разрешил американскому фонду выкупить у инвесторов российские акции

Путин разрешил американскому фонду выкупить у инвесторов российские акции - 17.03.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил американскому фонду выкупить у инвесторов российские акции

Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских акционерных обществ у ряда других иностранных фондов, | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:59+0300

2025-03-17T15:59+0300

2025-03-17T16:09+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners приобрести бумаги российских акционерных обществ у ряда других иностранных фондов, включая Templeton Asset Management, говорится в распоряжении, размещенном на портале официального опубликования правовых актов. Согласно документу, далее два российских юридических лица (ООО "Специализированное финансовое общество "Цефей-2" и ООО "Современные фонды недвижимости", осуществляющее доверительное управление комбинированным ЗПИФом "Современный рублевый") смогут совершать сделки с бумагами, приобретенными американской 683 Capital Partners, без дополнительных разрешений и согласований. "Разрешить совершение 683 Кэпитал Партнерс, ЭлПи (683 Capital Partners, LP) сделок (операций) по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ", - говорится в документе. Речь идет о бумагах, принадлежащих фондам Baillie Gifford, Jane Street, Carrhae Capital, Templeton Asset Management, Franklin Advisers, Franklin Advisory, Highmark, Harding Loevner, а также Grantham Mayo Van Otterloo & Co. С этими приобретенными ценными бумагами, а также другими бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners, российские "Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости" смогут далее совершать сделки, гласит следующий пункт распоряжения. "Для совершения сделок (операций), указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)", - указывается в документе.

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владимир путин, россия, рынки, ао, ценные бумаги