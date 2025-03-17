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Пермские ученые создают новые технологии добычи редкоземов

Пермские ученые создают новые технологии добычи редкоземов - 17.03.2025, ПРАЙМ

Пермские ученые создают новые технологии добычи редкоземов

Ученые Пермского госуниверситета разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из изливов вод из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна в... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T22:20+0300

2025-03-17T22:20+0300

2025-03-17T22:21+0300

университет

технологии

редкоземельные элементы

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ПЕРМЬ, 17 мар - ПРАЙМ. Ученые Пермского госуниверситета разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из изливов вод из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПГНИУ. "В ПГНИУ разрабатывают технологии добычи редкоземельных металлов из изливов шахтных вод на территории КУБа. Суть метода: очистка вод изливов в сочетании с извлечением полезных компонентов", - рассказали в вузе. В госуниверситете уточнили, что в конце 80-х и начале 90-х годов специалисты из научных институтов проводили исследования на шахтах "Ключевская", "Центральная" и "Широковская". Анализ данных показал, что в горных породах есть широкий спектр элементов, в том числе ниобий, вольфрам и скандий. Ранее в ходе судебных разбирательств, касающихся загрязнения рек в регионе, стало известно, что на территории Кизеловского угольного бассейна с 1993 по 2001 годы прекратилась добыча угля, но консервация шахт и работы для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду не проведены надлежащим образом. В брошенных шахтах собирались дождевая и талая воды, в которых постепенно накапливались вредные химические элементы. Загрязненные воды со временем стали попадать в местные водоемы. В начале 2023 года депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин подтвердил наличие и серьезность проблемы с изливами кислых вод из шахт в Пермском крае, он заявил, что "из водопользования уже выведено более 500 километров рек, ПДК по некоторым элементам превышен в тысячи раз".

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университет, технологии, редкоземельные элементы