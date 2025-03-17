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Грушко: РФ будет требовать от НАТО гарантий безопасности на Украине

Грушко: РФ будет требовать от НАТО гарантий безопасности на Украине - 17.03.2025, ПРАЙМ

Грушко: РФ будет требовать от НАТО гарантий безопасности на Украине

Россия в рамках разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T00:39+0300

2025-03-17T00:39+0300

2025-03-17T00:39+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия в рамках разрешении конфликта на Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса. Собственно, именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных соглашений. Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров", - сообщил Грушко в интервью газете "Известия". Касаясь темы НАТО и гипотетического сокращения военного присутствия США в Прибалтике, дипломат отметил, что Москва будет исходить из наличия существенных угроз для России с Запада. "Укрепляются и расширяются аэродромная и портовая сети. НАТО создает новые соединения быстрого реагирования, повышает маневренность. Мы наблюдаем, как увеличиваются плотность учений и их масштаб. Они приобретают более агрессивный характер, заточенный на военные операции против сопоставимого противника. Под ним имеется в виду Российская Федерация. Это та реальность, с которой нам приходится считаться. И до тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, мы будем исходить из наличия существенных угроз для России с Запада", - заявил он. В Саудовской Аравии ранее в марте прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимир Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

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общество , россия, украина, сша, рф, владимир путин, александр грушко, юрий ушаков, нато, мид рф, мид