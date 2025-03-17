https://1prime.ru/20250317/rosavtodor-855862366.html

Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"

Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым" - 17.03.2025, ПРАЙМ

Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приступило к строительству западного обхода Орла, который в 2028 году свяжет трассы М-2 "Крым" и Р-120, сообщила... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T21:10+0300

2025-03-17T21:10+0300

2025-03-17T21:11+0300

экономика

росавтодор

строительство

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приступило к строительству западного обхода Орла, который в 2028 году свяжет трассы М-2 "Крым" и Р-120, сообщила пресс-служба агентства. "Западный обход Орла свяжет М-2 "Крым" и Р-120 в 2028 году… стартовало строительство нового участка М-2 "Крым", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, дорога будет четырехполосной, с разделительным барьерным ограждением и двумя площадками для отдыха водителей, а длина отрезка составит более 16 километров. "В будущем он соединит между собой населенные пункты, поможет ездить по удобным маршрутам как в регионе, так и в направлениях Республики Беларусь и Казахстана, а транзита на городских улицах станет меньше", - рассказали в Росавтодоре. На участке возведут девять путепроводов, четыре моста, а также две развязки. Одна из них будет распределять транспортные потоки между обходом и трассой Р-120, а вторая - на основном ходу М-2 "Крым".

https://1prime.ru/20250204/rosavtodor-854674115.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавтодор, строительство, орел