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Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым" - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"
Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым" - 17.03.2025, ПРАЙМ
Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приступило к строительству западного обхода Орла, который в 2028 году свяжет трассы М-2 "Крым" и Р-120, сообщила... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T21:10+0300
2025-03-17T21:11+0300
экономика
росавтодор
строительство
орел
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приступило к строительству западного обхода Орла, который в 2028 году свяжет трассы М-2 "Крым" и Р-120, сообщила пресс-служба агентства. "Западный обход Орла свяжет М-2 "Крым" и Р-120 в 2028 году… стартовало строительство нового участка М-2 "Крым", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, дорога будет четырехполосной, с разделительным барьерным ограждением и двумя площадками для отдыха водителей, а длина отрезка составит более 16 километров. "В будущем он соединит между собой населенные пункты, поможет ездить по удобным маршрутам как в регионе, так и в направлениях Республики Беларусь и Казахстана, а транзита на городских улицах станет меньше", - рассказали в Росавтодоре. На участке возведут девять путепроводов, четыре моста, а также две развязки. Одна из них будет распределять транспортные потоки между обходом и трассой Р-120, а вторая - на основном ходу М-2 "Крым".
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росавтодор, строительство, орел
Экономика, Росавтодор, строительство, ОРЕЛ
21:10 17.03.2025 (обновлено: 21:11 17.03.2025)
 
Росавтодор начал строить западный обход Орла на М-2 "Крым"

Росавтодор: началось строительство западного обхода Орла на М-2 "Крым"

Росавтодор будет разрабатывать правила исполнения технических регламентов
Росавтодор будет разрабатывать правила исполнения технических регламентов
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) приступило к строительству западного обхода Орла, который в 2028 году свяжет трассы М-2 "Крым" и Р-120, сообщила пресс-служба агентства.
"Западный обход Орла свяжет М-2 "Крым" и Р-120 в 2028 году… стартовало строительство нового участка М-2 "Крым", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, дорога будет четырехполосной, с разделительным барьерным ограждением и двумя площадками для отдыха водителей, а длина отрезка составит более 16 километров.
"В будущем он соединит между собой населенные пункты, поможет ездить по удобным маршрутам как в регионе, так и в направлениях Республики Беларусь и Казахстана, а транзита на городских улицах станет меньше", - рассказали в Росавтодоре.
%Строительство дороги - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Росавтодор назвал сроки начала строительства западного обхода Орла
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На участке возведут девять путепроводов, четыре моста, а также две развязки. Одна из них будет распределять транспортные потоки между обходом и трассой Р-120, а вторая - на основном ходу М-2 "Крым".
 
ЭкономикаРосавтодорстроительствоОРЕЛ
 
 
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