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Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году
Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:03+0300
2025-03-17T09:03+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Как мы всегда говорим, все будет зависеть от лососевой путины. Сейчас еще идет недобор по минтаю, это связано с плохой погодной обстановкой на Дальнем Востоке. Но в целом мы надеемся, что 5 миллионов тонн мы сможем в этом году выловить", - заявил Шестаков. По словам руководителя службы, вылов рыбы в 2024 году, по предварительным данным, составил порядка 4,9 миллиона тонн. Кроме того, в настоящее время закончен первый этап большой африканской экспедиции. "Мы внесли проект распоряжения правительства о подписании нового соглашения с марокканской стороной на четыре года, с правом продления еще на четыре года. Мы сможем ловить в этом году 80 тысяч тонн в марокканской экономической зоне", - уточнил глава ведомства. Также вылов водных биоресурсов осуществляется в зоне Мавритании. "Когда мы закончим всю большую африканскую экспедицию и оценим запасы, мы надеемся, что мы сможем и в других зонах, экономических зонах других государств тоже осуществлять промысел", - заключил он.
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росрыболовство, россия, дальний восток, бизнес, вылов, вылов биоресурсов
Экономика, Росрыболовство, РОССИЯ, Дальний Восток, Бизнес, вылов, вылов биоресурсов
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году
Росрыболовство: вылов водных биоресурсов в 2025 году составит 5 миллионов тонн
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Как мы всегда говорим, все будет зависеть от лососевой путины. Сейчас еще идет недобор по минтаю, это связано с плохой погодной обстановкой на Дальнем Востоке. Но в целом мы надеемся, что 5 миллионов тонн мы сможем в этом году выловить", - заявил Шестаков.
По словам руководителя службы, вылов рыбы в 2024 году, по предварительным данным, составил порядка 4,9 миллиона тонн.
Кроме того, в настоящее время закончен первый этап большой африканской экспедиции. "Мы внесли проект распоряжения правительства о подписании нового соглашения с марокканской стороной на четыре года, с правом продления еще на четыре года. Мы сможем ловить в этом году 80 тысяч тонн в марокканской экономической зоне", - уточнил глава ведомства.
Также вылов водных биоресурсов осуществляется в зоне Мавритании. "Когда мы закончим всю большую африканскую экспедицию и оценим запасы, мы надеемся, что мы сможем и в других зонах, экономических зонах других государств тоже осуществлять промысел", - заключил он.
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