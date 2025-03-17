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Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250317/rosrybolovstvo-855844134.html
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году
Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:03+0300
2025-03-17T09:03+0300
экономика
росрыболовство
россия
дальний восток
бизнес
вылов
вылов биоресурсов
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Как мы всегда говорим, все будет зависеть от лососевой путины. Сейчас еще идет недобор по минтаю, это связано с плохой погодной обстановкой на Дальнем Востоке. Но в целом мы надеемся, что 5 миллионов тонн мы сможем в этом году выловить", - заявил Шестаков. По словам руководителя службы, вылов рыбы в 2024 году, по предварительным данным, составил порядка 4,9 миллиона тонн. Кроме того, в настоящее время закончен первый этап большой африканской экспедиции. "Мы внесли проект распоряжения правительства о подписании нового соглашения с марокканской стороной на четыре года, с правом продления еще на четыре года. Мы сможем ловить в этом году 80 тысяч тонн в марокканской экономической зоне", - уточнил глава ведомства. Также вылов водных биоресурсов осуществляется в зоне Мавритании. "Когда мы закончим всю большую африканскую экспедицию и оценим запасы, мы надеемся, что мы сможем и в других зонах, экономических зонах других государств тоже осуществлять промысел", - заключил он.
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росрыболовство, россия, дальний восток, бизнес, вылов, вылов биоресурсов
Экономика, Росрыболовство, РОССИЯ, Дальний Восток, Бизнес, вылов, вылов биоресурсов
09:03 17.03.2025
 
Росрыболовство дало прогноз по вылову водных биоресурсов в 2025 году

Росрыболовство: вылов водных биоресурсов в 2025 году составит 5 миллионов тонн

Россия за 9 месяцев сократила вылов на 2,5%, до 3,2 млн тонн - Росрыболовство
Россия за 9 месяцев сократила вылов на 2,5%, до 3,2 млн тонн - Росрыболовство
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Вылов водных биологических ресурсов в России в 2025 году прогнозируется в 5 миллионов тонн, но все будет зависеть от лососевой путины, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"Как мы всегда говорим, все будет зависеть от лососевой путины. Сейчас еще идет недобор по минтаю, это связано с плохой погодной обстановкой на Дальнем Востоке. Но в целом мы надеемся, что 5 миллионов тонн мы сможем в этом году выловить", - заявил Шестаков.
По словам руководителя службы, вылов рыбы в 2024 году, по предварительным данным, составил порядка 4,9 миллиона тонн.
Кроме того, в настоящее время закончен первый этап большой африканской экспедиции. "Мы внесли проект распоряжения правительства о подписании нового соглашения с марокканской стороной на четыре года, с правом продления еще на четыре года. Мы сможем ловить в этом году 80 тысяч тонн в марокканской экономической зоне", - уточнил глава ведомства.
Также вылов водных биоресурсов осуществляется в зоне Мавритании. "Когда мы закончим всю большую африканскую экспедицию и оценим запасы, мы надеемся, что мы сможем и в других зонах, экономических зонах других государств тоже осуществлять промысел", - заключил он.
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