https://1prime.ru/20250317/rosrybolovstvo-855844267.html

Росрыболовство дало прогноз по вылову лососевых в 2025 году

Росрыболовство дало прогноз по вылову лососевых в 2025 году - 17.03.2025, ПРАЙМ

Росрыболовство дало прогноз по вылову лососевых в 2025 году

Предварительный прогноз по вылову лососевых в России в 2025 году составляет около 400 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T09:06+0300

2025-03-17T09:06+0300

2025-03-17T09:06+0300

экономика

росрыболовство

оксана лут

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лосось

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Предварительный прогноз по вылову лососевых в России в 2025 году составляет около 400 тысяч тонн, заявил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Есть предварительные прогнозы, которые уже дает наша наука. Они, безусловно, будут уточняться после тех исследований, которые будут проходить уже в апреле-мае. Сейчас порядка 400 тысяч тонн прогноз по вылову лососевых на этот год", - заявил Шестаков. Также он уточнил, что в настоящее время у ведомства пока нет прогноза по производству и ценам на красную икру. "Надо смотреть, какой реальный будет вылов", - добавил Шестаков, отметив, что вылов лососевых в текущем году ожидается больше, чем в прошлом. В сентябре прошлого года глава Росрыболовства отмечал, что вылов тихоокеанских лососей в РФ в 2024 году будет вдвое меньше 2023 года, когда он составил 609 тысяч тонн, и не превысит 250-260 тысяч тонн. Кроме того, министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в 2024 году ожидается ниже предыдущего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. "Уточненные итоги по вылову в 2024 году будут к 1 апреля", - уточнил глава Росрыболовства.

https://1prime.ru/20250317/rosrybolovstvo-855844134.html

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росрыболовство, оксана лут, россия, лососевые, лосось