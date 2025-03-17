https://1prime.ru/20250317/rubl-855851397.html

Курс рубля растет к юаню на Мосбирже, обновляя максимумы с прошлого лета

Курс рубля растет к юаню на Мосбирже, обновляя максимумы с прошлого лета - 17.03.2025, ПРАЙМ

Курс рубля растет к юаню на Мосбирже, обновляя максимумы с прошлого лета

Курс рубля в понедельник уверенно растет к юаню: китайская валюта обновляет минимумы с прошлого лета, сползая в район отметки 11,5 рубля, следует из данных... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T13:45+0300

2025-03-17T13:45+0300

2025-03-17T13:46+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник уверенно растет к юаню: китайская валюта обновляет минимумы с прошлого лета, сползая в район отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.35 мск падает на 25 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,55 рубля, а дневной диапазон колебаний пока составляет 11,53-11,75 рубля. Объем торгов расчетами "завтра" - 4,6 миллиарда юаней. "Сейчас валютой лучше торговать спекулятивно по тренду внутри дня", - советует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Пока нет оснований ждать разворота курсового тренда, а, следовательно, в краткосрочной перспективе возможно обновление локальных минимумов курсами иностранных валют к рублю, полагает Денис Попов из Промсвязьбанка. "На этой неделе по-прежнему, ждём высокой активности экспортёров при продаже иностранной валюты, так как ждать приближения граничных сроков налоговых выплат нет смысла, с учётом высоких рисков "перестановки" курса рубля к более крепким уровням (в район 11-11,5 рубля за юань). Сегодня мы ориентируемся на движение курса вблизи минимумов текущего года: для биржи это 11,5-11,9 рубля за юань", - заключает он.

https://1prime.ru/20250317/yuani-855846717.html

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рынки, мосбиржа, рубль, юань