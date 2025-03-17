Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/rubl-855856048.html
Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже
Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже - 17.03.2025, ПРАЙМ
Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже
Курс рубля в понедельник уверенно растет против юаня, китайская валюта ушла на минимумы с прошлого лета – ниже ключевого уровня 11.5 рубля, следует из данных... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:55+0300
2025-03-17T16:55+0300
экономика
рынки
мосбиржа
совкомбанк
"бкс мир инвестиций"
юань
рубль
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22bce0a8928991456ef070db2522b44.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник уверенно растет против юаня, китайская валюта ушла на минимумы с прошлого лета – ниже ключевого уровня 11.5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.41 мск падал на 31 копейку, до 11,49 рубля. Снижение составило 2,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,47-11,52 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,08 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,234 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,4%. На форексе доллар котируется по 83,2 рубля. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Рубль против юаня в течение сессии понедельника уверенно растет. Китайская валюта падает к рублю на Мосбирже третью сессию подряд и обновляет минимумы с лета прошлого года ниже уровня 11,5 рубля. "Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.39 мск повышалась на 1,1%, до 71,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта - снизился, что обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ожидаемое в пятницу решение ЦБ по ключевой ставке в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. "В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений, с другой, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)", - говорит он. Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации: активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы, продолжает Васильев. "Также в пользу рубля - сезонно низкий спрос на валюту в первом квартале и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. В конце марта дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период. Рубль до конца марта будет крепким, курс будет колебаться в диапазоне 11-11,9 рубля за юань, 80-86 рублей за доллар и 87-94 рубля за евро", - говорит он. В случае прогресса в переговорах рубль может перейти в диапазон 70-80 рублей за доллар, а в отсутствие прогресса или обратной эскалации в переговорах курс может вернуться обратно в диапазон 90-100 рублей за доллар, 94-104 рубля за евро и 12,3-13,7 рубля за юань, резюмирует Васильев.
https://1prime.ru/20250317/yuan-855855263.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159028_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59b165d4ec9f6318034214aeb270ef64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, мосбиржа, совкомбанк, "бкс мир инвестиций", юань, рубль, курсы валют
Экономика, Рынки, Мосбиржа, Совкомбанк, "БКС Мир инвестиций", юань, рубль, Курсы валют
16:55 17.03.2025
 
Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже

Курс юаня против рубля на Мосбирже упал до минимумов с прошлого лета

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник уверенно растет против юаня, китайская валюта ушла на минимумы с прошлого лета – ниже ключевого уровня 11.5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.41 мск падал на 31 копейку, до 11,49 рубля. Снижение составило 2,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,47-11,52 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,08 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,234 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,4%. На форексе доллар котируется по 83,2 рубля.
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
Рубль против юаня в течение сессии понедельника уверенно растет. Китайская валюта падает к рублю на Мосбирже третью сессию подряд и обновляет минимумы с лета прошлого года ниже уровня 11,5 рубля.
"Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.39 мск повышалась на 1,1%, до 71,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 103,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта - снизился, что обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Ожидаемое в пятницу решение ЦБ по ключевой ставке в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. "В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений, с другой, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)", - говорит он.
Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации: активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы, продолжает Васильев.
"Также в пользу рубля - сезонно низкий спрос на валюту в первом квартале и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. В конце марта дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период. Рубль до конца марта будет крепким, курс будет колебаться в диапазоне 11-11,9 рубля за юань, 80-86 рублей за доллар и 87-94 рубля за евро", - говорит он.
В случае прогресса в переговорах рубль может перейти в диапазон 70-80 рублей за доллар, а в отсутствие прогресса или обратной эскалации в переговорах курс может вернуться обратно в диапазон 90-100 рублей за доллар, 94-104 рубля за евро и 12,3-13,7 рубля за юань, резюмирует Васильев.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 рубля впервые с июня 2024 года
16:32
 
ЭкономикаРынкиМосбиржаСовкомбанк"БКС Мир инвестиций"юаньрубльКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала