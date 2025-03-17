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Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже

Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже - 17.03.2025, ПРАЙМ

Рубль уверенно растет растет против юаня на Московской бирже

Курс рубля в понедельник уверенно растет против юаня, китайская валюта ушла на минимумы с прошлого лета – ниже ключевого уровня 11.5 рубля, следует из данных... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:55+0300

2025-03-17T16:55+0300

2025-03-17T16:55+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник уверенно растет против юаня, китайская валюта ушла на минимумы с прошлого лета – ниже ключевого уровня 11.5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.41 мск падал на 31 копейку, до 11,49 рубля. Снижение составило 2,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,47-11,52 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 8 миллиардов юаней, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,08 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,405 против 7,234 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,4%. На форексе доллар котируется по 83,2 рубля. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Рубль против юаня в течение сессии понедельника уверенно растет. Китайская валюта падает к рублю на Мосбирже третью сессию подряд и обновляет минимумы с лета прошлого года ниже уровня 11,5 рубля. "Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.39 мск повышалась на 1,1%, до 71,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 103,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта - снизился, что обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Ожидаемое в пятницу решение ЦБ по ключевой ставке в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля, считает Михаил Васильев из Совкомбанка. "В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений, с другой, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту)", - говорит он. Динамика рубля сейчас во многом определяется новостным фоном в отношении хода переговоров РФ-США и геополитической ситуации: активные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и это остается главным драйвером для цен на российские активы, продолжает Васильев. "Также в пользу рубля - сезонно низкий спрос на валюту в первом квартале и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций. В конце марта дополнительную поддержку рублю окажет налоговый период. Рубль до конца марта будет крепким, курс будет колебаться в диапазоне 11-11,9 рубля за юань, 80-86 рублей за доллар и 87-94 рубля за евро", - говорит он. В случае прогресса в переговорах рубль может перейти в диапазон 70-80 рублей за доллар, а в отсутствие прогресса или обратной эскалации в переговорах курс может вернуться обратно в диапазон 90-100 рублей за доллар, 94-104 рубля за евро и 12,3-13,7 рубля за юань, резюмирует Васильев.

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рынки, мосбиржа, совкомбанк, "бкс мир инвестиций", юань, рубль, курсы валют